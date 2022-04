10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,55 Prozent schwächer bei 14.086,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.06 Uhr MEZ) 0,62 Prozent auf 26.964,64 Punkte.

In China zeigt sich ein gemischtes Bild. Auf dem chinesische Festland klettert der Shanghai Composite um 0,12 Prozent auf 3.199,30 Zähler. Der Hang Seng verbucht derweil ein Minus von um 1,89 Prozent auf 21.111,61 Stellen an.

3. El Salvador erlebt holprigen Start in die Bitcoin-Ära

Mehr als ein halbes Jahr nach der weltweit erstmaligen Einführung von Bitcoin als gesetzlichem Zahlungsmittel fällt die Bilanz in El Salvador bislang gemischt aus. Zur Nachricht

4. Russlands Zentralbank plant Lockerung bei Devisenbeschränkungen

Russlands Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hat weitere Lockerungen bei der Devisenkontrolle zugesichert. Zur Nachricht

5. ProSiebenSat.1-Aktie: ProSieben plant auch dieses Jahr einen 'Free ESC'

Die vor zwei Jahren von Stefan Raab als Ersatz für den Eurovision Song Contest ins Leben gerufene ProSieben-Show "Free ESC" soll es auch dieses Jahr geben. Zur Nachricht

6. VW-Aktie: Produktion in chinesischen Werken wird schrittweise wieder aufgenommen

Nach einem Monat Stillstand wegen des Corona-Lockdowns in Changchun in Nordostchina haben die Werke des Volkswagen-Konzerns in der chinesischen Metropole ihre Produktion schrittweise wieder aufgenommen. Zur Nachricht

7. Musk wettert gegen Twitter-Vorstand - "Werde Gehalt auf Null Dollar setzen" - Apollo erwägt wohl Beteiligung an Twitter-Offerte

Tesla-Chef Elon Musk reagiert mit einer Breitseite auf den Vorstand von Twitter, der sich gegen eine geplante Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Musk wehrt. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Champions League gesichert - Haaland trifft wieder - Wechsel zu Man City?

Für das Aufflammen des Titelkampfes kommt die Dortmunder Torfreude wohl zu spät. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Optimismus der Terminmarktprofis wieder auf dem Vormarsch

Gold-Futures sind wieder stark gefragt. Diesen Schluss legt zumindest der am Freitagabend veröffentlichte Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC nahe. Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 10,30 auf 1.976,10 Dollar pro Feinunze.

10. Euro unter Druck

Der Euro hat am Dienstag an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0775 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Bildquellen: Maksym Dykha / Shutterstock.com