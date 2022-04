Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Montag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 39.084,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 39.692,03 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verringerte sich auf 315,51 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 328,59 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 2.919,01 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 2.993,59 Dollar zu Buche.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 106,13 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 108,90 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs ist gefallen. Am Mittag verringerte sich der Ripple auf 0,7414 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,7524 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs reduzierte sich auf 0,8905 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,9170 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 238,63 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 240,74 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein IOTA 0,6313 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,6468 US-Dollar.

Der Verge-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,0098 US-Dollar auf er Stelle.

Der Stellar-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 0,1930 US-Dollar. Hier standen noch 0,1973 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0974 Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 103,29 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 104,54 US-Dollar wert gewesen.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 20,15 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 20,50 US-Dollar.

