Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

• Telekommunikationsunternehmen im TecDAX mit den höchsten Dividendenrenditen• Zahlreiche Unternehmen mit Rendite von bis zu drei Prozent• Einige Unternehmen zahlen keine Dividende

Anleger dürfen sich bei den DAX-Unternehmen dieses Jahr über Rekord-Dividenden freuen. Auch im MDAX erhöhen einige Unternehmen ihre Ausschüttungen. So steht es um die Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien laut Schätzungen von Factset (Stand: 11.04.2022).

Diese Unternehmen glänzen mit den höchsten Dividendenrenditen

Mit der höchsten Dividendenrendite im TecDAX kann voraussichtlich Telefonica Deutschland aufwarten. Das Unternehmen will seinen Anlegern für das Jahr 2021 0,18 Euro Dividende auszahlen, was einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent entspricht. Auf Platz zwei folgt mit freenet ein weiterer Kommunikationsdienstleister. Das Unternehmen dürfte seinen Anlegern 6,66 Prozent Dividendenrendite bieten. Die Deutsche Telekom will für das Jahr 2021 eine Dividende von 0,64 Euro ausschütten, was einer Dividendenrendite von 3,95 Prozent entspricht.

Zwischen ein und drei Prozent Dividendenrendite

Mit mehr als zwei Prozent können S&T (2,4 Prozent), Vantage Towers (2,29 Prozent) Software AG (2,18 Prozent), Varta AG (2,16 Prozent) und Siltronic (2,12 Prozent) aufwarten.

Immerhin mehr als ein Prozent Dividendenrendite dürften AIXTRON und CANCOM mit jeweils 1,68 Prozent ausschütten. AIXTRON will seinen Investoren für 2021 0,30 Euro Dividende auszahlen, während es bei CANCOM ein Euro ist. Darauf folgen SAP und Siemens Healthineers mit 1,52 Prozent Dividendenrendite. Bei United Internet dürfte die Dividendenrendite derweil bei 1,43 Prozent liegen.

Unternehmen mit weniger als einem Prozent Dividendenrendite

Eine Dividendenrendite von weniger als einem Prozent wird für das IT-Unternehmen Bechtle erwartet - diese dürfte bei 0,87 Prozent liegen. Darauf folgt Infineon mit einer Rendite von 0,76 Prozent. Das Softwareunternehmen CompuGroup liegt mit 0,70 Prozent auf Platz 16 der TecDAX-Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite, gefolgt vom Technologiekonzern JENOPTIK mit einer Rendite von 0,67 Prozent. Eckert & Ziegler dürfte seinen Aktionären eine Dividendenrendite von 0,59 Prozent bieten. Carl Zeiss Meditec dürfte mit einer Ausschüttung von 0,90 Euro eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent erzielen, während VERBIO mit einer Dividende von 0,20 Euro auf eine Rendite von 0,46 Prozent kommen dürfte. Die Dividendenrendite beim Software-Anbieter Nemetschek sollte sich auf 0,35 Prozent belaufen. Die Unternehmen 1&1 AG und Sartorius kommen mit ihren erwarteten Dividenden von 0,05 Euro respektive 1,25 Euro auf eine Dividendenrendite von 0,21 Prozent.

Einige Unternehmen verzichten auf Dividendenzahlungen

Während viele Unternehmen Ihre Dividende auf hohem Niveau halten oder gar erhöhen, gibt es jedoch auch Unternehmen, die keine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Das sind teils Wachstumsunternehmen, die ihre erwirtschafteten Gewinne reinvestieren, aber auch Unternehmen, die sich nicht so gut entwickelten, als dass sie Gewinne ausschütten könnten oder sollten. Im deutschen Techwerteindex TecDAX schütten mit EVOTEC, MorphoSys und QIAGEN drei Unternehmen aus dem Pharma- und Biotechnologie-Bereich keine Dividende an ihre Aktionäre aus. Ebenfalls keine Dividende erhalten Anleger des Windturbinen-Herstellers Nordex sowie der Softwareunternehmen SUSE, TeamViewer und Nagarro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag