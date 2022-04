DAX verliert an Boden - Anleger vor Veröffentlichung der Fed-Protokolle angespannt

Der DAX startete mit einem Abschlag von 0,15 Prozent bei 14.402,16 Punkten in den Handelstag. Im weiteren Verlauf geht es rasanter abwärts - aktuell um 1,08 Prozent auf 14.268,18 Zähler.

Belastend wirken die Vorgaben: Auch an der Wall Street war es am Vortag bergab gegangen - vor allem für die zum Wochenauftakt noch so starken Technologiewerte.

Die geplante Verschärfung der Sanktionen gegen Russland hatte am Dienstag die Aktienmärkte belastet. Als Reaktion auf die Tötung hunderter Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha und den anhaltenden Krieg schnürt die EU ein neues Sanktionspaket gegen Russland, zu denen auch ein Kohle-Importembargo zählen soll.

Geopolitische Schocks hätten die Märkte in der Vergangenheit in der Regel nicht lange dominiert, konstatierten indes die Strategen von JPMorgan. Auch US-Zinserhöhungszyklen hätten den Aktienmärkten nicht viel anhaben konnten, "zumindest nicht in der Anfangsphase".

Warten auf Fed-Protokoll

Investoren warten gespannt auf die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Protokolle der jüngsten US-Notenbanksitzung. Von den sogenannten Fed-Minutes versprechen sie sich Hinweise auf das Tempo der geplanten Zinserhöhungen. Derzeit rechnen Anleger mehrheitlich mit einer Anhebung um einen halben Prozentpunkt Anfang Mai.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com