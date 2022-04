Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fällt tiefer -- Asiens Börsen geben nach -- GAZPROM Germania muss auf Markennamen verzichten -- JetBlue will Spirit Airlines kaufen -- Lufthansa im Fokus

Der deutsche Markt zeigt sich am Mittwoch tiefer.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Abschlag von 0,15 Prozent auf 14.402,16 Punkte und knickt nun kräftig ein. Der TecDAX stand zum Handelsstart 0,13 Prozent tiefer bei 3.346,34 Zählern und gibt nun ebenfalls klar nach.

Am Mittwoch geht es angesichts schwacher Vorgaben aus den USA und Asien nach unten. Belastend wirken Aussagen von US-Notenbankern, die auf eine entschlossene Straffung der Geldpolitik hindeuten. Daneben sorgt auch der Ukraine-Krieg weiterhin für Ungewissheit. "Nur wenige sind bereit, unter so hoher Unsicherheit in großem Stil zu investieren", sagte Thomas Altmann von QC Markets laut Dow Jones Newswires. "Wie zuletzt so oft bei neuen Nachrichten lautet das Gebot der Stunde erst einmal Vorsicht", ergänzte er.

Auch Daten zu den Auftragseingängen für die deutsche Industrie enttäuschten. Diese sind im Februar deutlich stärker zurückgegangen als erwartet worden war.

