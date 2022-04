Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte angesichts schwacher Vorgaben aus den USA und Asien seine Vortagesverluste am Mittwoch zunächst etwas ausweiten. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex 0,43 Prozent tiefer bei 14.363 Punkten.

2. Börsen in Fernost merheitlich tiefer

Die asiatischen Märkte erleiden am Mittwoch überwiegend Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei fällt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,47 Prozent auf 27.379 Punkte. Auf dem chinesische Festland kann der Shanghai Composite zur gleichen Zeit knapp ins Plus drehen. Er steht nach der zweitägigen Feiertagspause um 0,07 Prozent höher bei 3.285 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong liegt nach dem gestrigen Feiertag im Minus. Er verliert zwischenzeitlich 1,24 Prozent auf 22.223 Zähler.

3. Ukraine fordert härtere Sanktionen gegen Russland - USA plant Investitionsverbot

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert wegen der Kriegsgräuel von Butscha noch härtere Sanktionen des Westens gegen Russland. Diese müssten der Schwere der "Kriegsverbrechen" angemessen sein, sagte Selenskyj in der Nacht zum Mittwoch. Zur Nachricht

4. JetBlue will Spirit Airlines kaufen

Die US-Fluggesellschaft JetBlue Airways hat ein milliardenschweres Kaufangebot für die Konkurrentin Spirit Airlines abgegeben. Spirit bestätigte am Dienstag einen Bericht der "New York Times", wonach sich das Gebot auf 33 Dollar pro Aktie belaufe. Zur Nachricht

5. Merck KGaA erweitert Bioprocessing-Angebot durch Schweizer Plattform

Die Merck KGaA erweitert ihr Bioprocessing-Portfolio durch den Erwerb der Modular-Automated-Sampling-Technology-Plattform (MAST) von Lonza. Dabei handelt es sich um ein automatisiertes System für die aseptische Probenahme aus Bioreaktoren. Zur Nachricht

6. GAZPROM Germania muss auf Markennamen verzichten

Der russische Energiekonzern GAZPROM hat seine ehemalige deutsche Tochterfirma GAZPROM Germania zum Verzicht auf den Markennamen und die Verwendung des Markenlogos aufgefordert. Zur Nachricht

7. Alphabet, Facebook, Amazon und Co. müssen womöglich EU-Kontroll-Gebühren bezahlen

Tech-Konzerne könnten einem Dokument zufolge zur Zahlung von Gebühren für die EU-Kontrolle neuer Sorgfaltspflichten verpflichtet werden. Die Abgabe könnte bis zu 0,1 Prozent des jährlichen Nettogewinns sehr großer Online-Plattformen oder Suchmaschinen betragen. Zur Nachricht

8. Studie: EZB-Zinserhöhung könnte Energie womöglich deutlich billiger machen

Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) können einer Studie zufolge die Energiepreise in Deutschland drücken. Diese dürften um bis zu vier Prozent fallen, geht aus der Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 102,17 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,48 auf 107,12 Dollar anzog.

10. Euro bei knapp 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0891 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0969 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com