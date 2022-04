NVIDIA-Aktie und BYD-Aktie: BYD und NVIDIA kündigen Zusammenarbeit bei intelligentem und automatisiertem Fahren an

• DRIVE Hyperion Computing Achitecture von NVIDIA soll automatisiertes Fahren und Parken ermöglichen• ISO 26262 ASIL-D soll einen hohen Sicherheitsstandard gewährleisten• BYD verkaufte im Jahr 2021 600.000 E-Fahrzeuge

Kooperation soll 2023 starten

Der Technologie-Konzern und E-Autohersteller BYD (Build Your Dreams) plant eine Kooperation mit dem Tech-Unternehmen NVIDIA. Dies kündigte BYD in einer Mitteilung Ende März an. Die Zusammenarbeit soll im Bereich "intelligent driving technology" (Technologie für intelligentes Fahren) erfolgen. BYD will die DRIVE Hyperion Computing Architecture von NVIDIA für seine neuen Energiefahrzeuge (new energy vehicles, kurz: NEVs) nutzen, um automatisiertes Fahren und Parken zu ermöglichen. Der Beginn ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 vorgesehen.

NVIDIA DRIVE Orin SoC bietet eine Rechenleistung von 254 TOPS

BYD betrachtet die Kooperation als einen wichtigen Schritt in der Produktion und Entwicklung von nachhaltigen NEVs, die durch Software-Updates zunehmend intelligenter werden. In die NEVs soll die NVIDIA DRIVE Orin SoC implementiert werden. Dabei handelt es sich um eine zentralisierte KI-Engine für automatisiertes Fahren und intelligente Cockpit-Eigenschaften. NVIDIA DRIVE Orin SoC ist der höchste Leistungsgrad für Automobile und wird als das "KI-Gehirn" von Fahrzeugen der nächsten Generation bezeichnet. Die Technologie bietet eine Rechenleistung von 254 TOPS (Billionen Operationen pro Sekunde), eine dezentralisierte Hochgeschwindigkeitsverbindung und eine hohe Speicherbandbreite (205GB/sec) für die Handhabung von Daten unterschiedlicher Sensor-Konfigurationen. Dadurch soll intelligentes Fahren ermöglicht werden. Laut BYD soll die NVIDIA DRIVE Orin systematische Sicherheitsstandards wie ISO 26262 ASIL-D erreichen, um hochentwickeltes, intelligentes Fahren sicherstellen zu können.

2021 war ein erfolgreiches Jahr für BYD

Rishi Dhall, Vize-Präsident für Automotive bei NVIDIA betont, dass softwaredefinierte Autonomie und Elektrifikation zu den treibenden Kräften hinter der Transformation der Autoindustrie zählen. Mithilfe der Power von KI und der NVIDIA DRIVE-Plattform werde BYD softwaredefinierte EV-Flotten liefern, die nicht nur sicher und zuverlässig sind, sondern sich mit der Zeit auch verbessern, so Dhall.

BYD ist ein multinationales High-Tech-Unternehmen aus China, welches aktuell in den Branchen Auto, Elektronik, New Energy und Schienenverkehr tätig ist. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Fürsprecher für nachhaltige Entwicklung. BYD konnte im Jahr 2021 annähernd 600.000 Elektro-Passagier-Fahrzeuge verkaufen. Im gleichen Jahr konnte BYD zum neunten Mal die höchsten Verkaufszahlen für elektronische Passagierfahrzeuge in China vorlegen. Für diese Erfolge macht der Konzern vor allem seine Industrietechnologien wie Blade Battery, die DM-i Super-Hybridtechnologie, und seine E-Plattform verantwortlich.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com