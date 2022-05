Deutliches Plus: DAX mit Gegenbewegung nach Vortagesverlusten

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 1,27 Prozent bei 13.550,02 Punkten und hält sich auch im weiteren Verlauf über der Marke von 13.500 Punkten.

Am Montag war es am deutsche Aktienmarkt kräftig bergab gegangen. An der Wall Street setzte sich die Talfahrt zu Wochenbeginn zwar ebenfalls fort, Experten rechnen aber auch hier aktuell mit einer Erholung.

Geprägt sei der stärkste Kursrutsch seit den ersten Tagen der Corona-Pandemie von Sorgen vor einer globalen Wachstumsdelle, hieß es bei den Experten der Commerzbank. Marktbeobachter der Credit Suisse sehen ein "Extremlevel an Pessimismus" und nennen dafür vier Gründe: Inflation, steigende Zinsen, Lieferkettenprobleme sowie geopolitische Krisen. Dabei seien die Aussichten für die Finanzmärkte gar nicht so schlecht, wie es aktuell scheine, zumindest für dieses Jahr. Die Credit-Suisse-Fachleute warnen explizit vor "Panikverkäufen".

Bilanzen und ZEW-Index im Blick

Neben Quartalszahlen von Unternehmen stehen am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda, bei denen nach Einschätzung der Helaba mit einer Erholung nicht zu rechnen ist.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com