Dünnes Handelsvolumen: DAX büßt am Dienstag Zähler ein

Der DAX stieg marginal tiefer in den Dienstag ein und konnte sich im Anschluss zunächst ins Plus vorarbeiten. Am Mittag drehte die Stimmung und der deutsche Leitindex fiel zurück. Mit einem Stand von 14.424,36 Zählern ging er letztlich mit einem Abschlag von 0,65 Prozent aus der Sitzung.Marktbeobachter wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und Andreas Lipkow von comdirect sprachen von einem trotz des Ukraine-Kriegs und der hohen Energie- und Rohstoffpreise "robusten Aktienmarkt". Es fehle jedoch an Dynamik in der Marktbreite. Zudem sei das Handelsvolumen dünn. "Die Gesamtgemengelage bleibt angespannt und fragil. Eine drohende Rezession sowohl in den USA als auch in Europa kann nicht ausgeschlossen werden", warnte Lipkow. Zudem verwies er darauf, dass es im Krieg Russlands gegen die Ukraine nach wie vor keine ernsthaften Anzeichen einer Entspannung gebe.

Weitere Friedensgespräche erwartet

Investoren warteten auf weitere Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte jedoch, nach den Vorkommnissen in Butscha sei es "schwierig", die Gespräche jetzt weiterzuführen. Berichte über mutmaßliche Gräueltaten der russischen Invasionstruppen im ukrainischen Butscha hatten die Forderungen nach neuen Sanktionen gegen Moskau verstärkt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag