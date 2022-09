Euroraum-Inflationsdaten belasten Frankfurter Börse: DAX kommt von Tageshoch zurück

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 12.063,09 Punkten in den Handel ein. Im weiteren Verlauf arbeitet sich der deutsche Leitindex weiter in die Gewinnzone vor und überspringt dabei zeitweise auch die 12.100er-Marke. Aktuell geht es 0,50 Prozent auf 12.035,65 Zähler nach oben.

Die US-Börsen hatten eine Vortagserholung am Donnerstag gleich wieder mit massiven Verlusten gekontert, was denn auch in Asien wieder den Handel belastete. Die Europa-Börsen hatten viel davon vorweggenommen. Nach Einschätzung der Credit Suisse-Experten bleibt das Stimmungsbild aber getrübt von den Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen.

DAX verbucht tiefroten September

An deutschen Aktienmarkt neigt sich ein tiefroter Monat dem Ende zu. Anhaltende Sorgen drückten das Kursbarometer seit Ende August um über 6,5 Prozent. Noch schlechter war der DAX 2022 nur im Juni, als er um gut 11 Prozent abgesackt war. "Die Stimmung bleibt gerade zu depressiv", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann.

In der Vergangenheit sei eine depressive Stimmung zwar immer Nährboden für eine Trendwende nach oben gewesen, so Altmann weiter. Aber wann sie genau komme, und wie tief es zuvor möglicherweise noch abwärts gehe, lasse sich nicht prognostizieren.

Ukraine-Krieg im Fokus

Auch die Nachrichten aus der Ukraine laden zunächst wenig zu Käufen am Aktienmarkt ein. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt. Die Anerkennung der Regionen Luhansk und Donezk war im Februar Vorläufer des russischen Einmarschs.

Neuer Rekordwert: Inflation im Euroraum steigt im September noch deutlicher als erwartet

Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lagen um 10,0 (August: 9,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

