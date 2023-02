Fed-Protokoll & ifo-Index im Blick: DAX arbeitet sich an Frankfurter Börse aus dem roten Bereich

Der DAX eröffnete die Sitzung in Frankfurt mit einem Abschlag von 0,36 Prozent bei 15.342,60 Punkten. Im weiteren Verlauf ging es zunächst noch tiefer ins Minus. Ab Mittag dämmte das Aktienabrometer seine Verluste ein - letztlich gar auf ein marginales Plus von 0,01 Prozent und damit einen Schlussstand von 15.399,89 Zählern.

Zinsängste bestimmen wieder das Börsengeschehen

An der Wall Street war es tags zuvor kräftig bergab gegangen, wobei die Verluste nach dem anfänglichen Rutsch nach dem europäischen Handelsende noch etwas ausgeweitet wurden. Aktuell bewegen sich die wichtigsten US-Indizes leicht im Plus. "Zinsängste verderben die Marktstimmung", so fasste die Credit Suisse das Geschehen zusammen. In Asien schlossen sich die Indizes am Morgen dem schwachen Trend an.

ifo-Index und Fed-Protokoll als Impulsgeber

Im Fokus der DAX-Anleger stand der ifo-Geschäftsklimaindex für Februar, der im Februar bei 91,1 Punkten lag. Erwartet wurden 91,4 Punkte nach 90,2 Punkten im Vormonat. Am Abend richten sich dann alle Augen auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der vergangenen Zinssitzung. Investoren erhoffen sich Hinweise darauf, wie es bei der US-Notenbank geldpolitisch weitergeht.

