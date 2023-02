Vor Fed-Protokoll: DAX zum Start etwas tiefer -- Asiens Börsen schwach -- Telefonica Deutschland schlägt Ziele -- Fresenius 2023 belastet von FMC -- FMC mit Gewinneinbruch -- Tesla, Coinbase im Fokus

Auf der Agenda stehen zur Wochenmitte jedoch einige interessante Termine. So wird etwa der ifo-Geschäftsklimaindex für Februar veröffentlicht. Experten erwarten, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft den fünften Monat in Folge aufgehellt hat. Außerdem wurden bereits vor Handelsstart endgültige Inflationsdaten für Januar veröffentlicht. Diese zeigen, dass trotz staatlicher Entlastungsmaßnahmen die Energie in Deutschland Preistreiber Nummer eins bleibt .

Zur Wochenmitte dürfte erneut die Geldpolitik den Takt an den europäischen Börsen angeben, denn am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed das Protokoll der jüngsten Zinssitzung . Mit Spannung werden von dne Anlegern mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Zudem werden in Deutschland der ifo-Index sowie endgültige Zahlen zur Inflationsentwicklung im Januar vorgelegt.

Die US-Börsen verbuchten nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag deutliche Abschläge.

Der Dow Jones eröffnete schwächer bei und rutschte anschließend tiefer ins Minus. Er ging mit einem Minus von 2,06 Prozent bei 33.130,38 Einheiten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verlor bereits zum Start und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Er schloss 2,50 Prozent tiefer bei 11.492,30 Punkten.

Im Fokus der Anleger standen auch am Dienstag in Zeiten einer nach wie vor hohen Inflation die geldpolitischen Perspektiven. Die Rally zum Jahresanfang ließ Experten großer Investmentbanken bei Aktien vorsichtiger werden. So blickte die US-Großbank Morgan Stanley in einer Studie zum Beispiel skeptisch auf die New Yorker Börsen. Laut Michael Wilson von der US-Bank deuteten die jüngsten Daten zwar darauf hin, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könne, das bedeute aber auch, dass eine schnelle Wende in der Geldpolitik der Fed vom Tisch sei. Laut einer Umfrage von S&P Global hat sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im Februar belebt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft stieg auf 50,2 Punkte - oberhalb von 50 Punkten signalisiert der Index ein Wachstum.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem Walmart und Home Depot mit Zahlen im Fokus der Anleger.