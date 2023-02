Euro Dollar Kurs: Darum fällt der Euro zum US-Dollar auf den tiefstem Stand seit Anfang Januar

GO

Werbung

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: US-Börsen uneins -- DAX schließt kaum verändert -- freenet hat im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn gesteigert -- Mercedes-Benz, Fresenius, FMC, Tesla, Coinbase im Fokus

Conti-Konkurrent Pirelli übertrifft 2022 eigene Ziele. Urteil zu Rosneft-Klage frühestens in zwei Wochen - Gericht will Beweise erheben. Microsoft bringt KI-Chatbot von Bing aufs Smartphone. Telefonica Deutschland schlägt eigene Ziele und will weiter wachsen. Rio Tinto erleidet deutlichen Gewinnrückgang. Pfeiffer Vacuum steigert Investitionen und streicht Dividende zusammen.