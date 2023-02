Was passiert bei einer Scheidung mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen? Was Anleger beachten müssen

• Bei Aktien, ETF, Kryptos & Co. tritt ohne Ehevertrag die Zugewinnregelung in Kraft• Bei gerichtlicher Einforderung werden die Zugewinne geteilt - jeder Ehepartner erhält die Hälfte• Ein Ehevertrag schafft Abhilfe und regelt die Vermögensverhältnisse

Jedes Jahr werden in Deutschland Tausende von Ehen geschieden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden allein im Jahr 2021 durch richterlichen Beschluss 142.800 Ehescheidungen durchgeführt. Da stellt sich für Anleger die Frage, was mit ihren Investmentprodukten von Einzelaktien über Fondsanteile bis hin zu Kryptowährungen im Scheidungsfall passiert.

Versorgungsausgleich vs. Zugewinnausgleich

Die weit verbreitete Annahme, dass das während der Ehe investierte Vermögen im Scheidungsfall immer durch zwei geteilt wird und jeder der frisch geschiedenen Ehegatten die Hälfte davon erhält, ist fehlerhaft. Wie Rechtsanwalt Niklas Clamann als Gastautor bei Petra Wolffs Finanzblog betont, muss zwischen einem Versorgungsausgleich und einem Zugewinnausgleich unterschieden werden. Der Versorgungsausgleich tritt unter anderem bei der Rentenversicherung in Kraft. Sofern eine Ehe drei Jahre Bestand hatte, hälftet das Familiengericht die in die Rentenversicherung eingezahlten Beträge. Jeder Ehepartner zahlt die Hälfte der Abgaben an die Rentenversicherung dann an die ehemalige Gattin beziehungsweise den ehemaligen Gatten aus.

Während der Versorgungsausgleich somit bei der Scheidung einer jeden Ehe, bei welcher zuvor keinen Ehevertrag abgeschlossen wurde, vom Familiengericht angeordnet wird, tritt der Zugewinnausgleich nur dann ein, wenn er gerichtlich von einem Ehegatten eingefordert wird. Ein solches Zugewinnausgleichsverfahren sieht vor, den Zugewinn - also das hinzugewonnene Vermögen beider Ehegatten zum Ende der Ehe - auszugleichen. Dabei prüft das Verfahren detailliert die jeweiligen Vermögensverhältnisse zum Anfang der Ehe und vergleicht diese mit den Vermögensverhältnissen zum Ende der Ehe (also zum Datum der Zustellung des Scheidungsantrags an den anderen Ehegatten).

Aktien, ETFs, Kryptowährungen & Co. fallen unter die Zugewinn-Kategorie

In die Kategorie der Zugewinne fallen viele unterschiedliche Asset-Klassen: Bargeld, Bankguthaben, Immobilien, Pkw, Lebensversicherungen, Lottogewinne, Luxusgüter, Unternehmensanteile, Fonds, oder auch Bitcoin, Ether & Co. Jeder Wertzuwachs, der während der Ehe an den Börsen und am Kryptomarkt erzielt wurde, fällt somit ebenfalls in die Kategorie der Zugewinne. Sofern ein Zugewinnausgleich von einem Ehegatten angefordert wird, müssen diese Wertgewinne aufgeteilt werden. Selbiges gilt im Übrigen für den Wertzuwachs von Immobilien. Diese Regelung soll der Annahme Rechnung tragen, dass beide Ehegatten in gleichem Maße am Vermögenszuwachs der Ehegemeinschaft mitwirkten.

Sofern der Zugewinn eines Ehegatten den Zugewinn des anderen Ehegatten übersteigt, findet eine Ausgleichszahlung statt. In diesem Fall wird der Zugewinn der Ehepartner geteilt. Derjenige mit dem höheren Wertzuwachs muss eine Summe an den Ehepartner mit einem geringeren Zugewinn zahlen. Summa summarum haben beide Ehepartner nach einem Zugewinnausgleich einen Vermögenszuwachs in gleicher Höhe erzielt. Sollte einer der Ehepartner der Zugewinnauszahlung aufgrund fehlender liquider Mittel keine Folge leisten können, dann muss er Vermögenswerte veräußern. Im besonders drastischen Fall kann sogar vom jeweils anderen Ehepartner per Gerichtsverfahren eine Zwangsvollstreckung erzwungen werden.

Sollten die Partner während ihrer Ehe ein gemeinsames Depot aufgebaut haben, haben beide jeweils Anspruch auf die Hälfte des Depots. Dabei können sie wahlweise entweder das gemeinsame Depot auf zwei Einzeldepots übertragen oder den Depotbestand verkaufen und sich die Erlöse auszahlen lassen.

Beispielrechnung

Zu berücksichtigen ist hierbei die Tatsache, dass der Zugewinn nicht mit dem gesamten Wert der Kapitalanlagen zu verwechseln ist. Folgendes Beispiel veranschaulicht den Unterschied: Nehmen wir an, Ehepartner A besitzt zum Zeitpunkt der Eheschließung Aktien im Wert von 10.000 Euro. Nach drei Jahren Ehe ist das Depot auf 15.000 Euro angewachsen, der Zugewinn beträgt in diesem Fall also 5.000 Euro. Ehepartner B besaß bei der Eheschließung ein Depot im Wert von 5.000 Euro; zum Zeitpunkt der Scheidung ist dieses auf 8.000 Euro angewachsen. Ehepartner B kann sich somit über einen Zugewinn von 3.000 Euro freuen. Bei einem angeforderten Zugewinnausgleich werden im ersten Schritt die Differenz zwischen den beiden Zugewinnen ausgerechnet. Im obigen Beispiel beträgt diese 2.000 Euro (5.000 Euro minus 3.000 Euro). Anschließend wird die Hälfte dieser Differenz an den Ehepartner ausgeschüttet, der weniger Zugewinne beisteuerte. Folglich zahlt Ehepartner A an Ehepartner B im Scheidungsfall eine Summe von 1.000 Euro; beide Personen gehen somit mit einem Zugewinn von 4.000 Euro aus der Ehe. Wohlgemerkt wird also nicht einfach die gesamte Summe der Vermögen gehälftet, was eine Zahlung von Partner A an Partner B in Höhe von 3.500 Euro nach sich gezogen hätte (beide Ehepartner hätten nach der Scheidung letztlich ein Aktienvermögen von 11.500 Euro). Vielmehr wird nur der Zugewinn, welcher bei Aktien im Übrigen starken Schwankungen ausgesetzt ist, nach den drei Jahren Ehe verrechnet.

Ehevertrag kann Streitigkeiten im Vorhinein verhindern

Besonders wenn ein Ehepartner deutlich vermögender als der andere ist, kann eine horrende Zugewinnausgleichszahlung anfallen. Bei großen finanziellen Erfolgen und entsprechender Dauer der Ehe können so Millionensummen zusammenkommen. Deshalb empfiehlt Rechtsanwalt Clamann auch dringend den Abschluss eines Ehevertrages. Obwohl dieser den Ruf hat, "unromantisch" zu sein, könne er eine optimale Möglichkeit sein, "gemeinsame Regelungen rechtswirksam festzuhalten. Beide Ehegatten verstehen sich gut und können im beiderseitigen Einverständnis faire Regelungen treffen" - dies ist im Scheidungsfall dann oft nicht mehr der Fall, wie Clamann unterstreicht. Nur wenn beide ehemalige Ehepartner damit einverstanden sind, kann der Zugewinnausgleich bei einem Fehlen eines Ehevertrages ausgesetzt werden. In diesem Fall können beide ihre Aktien, ETFs und Kryptowährungen, die sie während der Ehe anlegten, behalten.

Eine solch einvernehmliche Scheidung ist aber leider keineswegs selbstverständlich. Rechtlich gesehen dient ein notarieller Ehevertrag dazu, von vornherein einen Zugewinnausgleich bei Ehescheidung zu modifizieren oder gar vollständig auszuschließen. Wenn im Ehevertrag sogar neben dem Zugewinnausgleich auch der Versorgungsausgleich ausgeschlossen wird, ist aus einer klassischen Zugewinngemeinschaft eine vollständige Gütertrennung geworden. Bei dieser Regelung behält jeder Ehepartner im Scheidungsfall seinen eigenen Anteil am Zugewinn, den er während der Ehedauer akkumuliert hat.

Eine modifizierte Gütertrennung kann ebenfalls eine gute Alternative für Ehepaare darstellen: Durch individuelle Anpassungen im Ehevertrag kann beispielsweise das ETF-Vermögen vom Zugewinnausgleich ausgeschlossen werden, während Zugewinne in anderen Asset-Klassen wie Immobilien beim Scheidungsfall weiterhin ausgeglichen werden.

