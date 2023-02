NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie gibt nach: Coinbase erleidet deutlichen Verlust - Umsatz sackt weiter ab

Anleger erhielten nach Handelsschluss an den US-Börsen einen Einblick in die Geschäftsentwicklung der weltweit zweitgrößten Kryptobörse Coinbase . Im vierten Quartal belief sich das EPS der Handelsplattform für Bitcoin Ethereum und Co. auf -2,46 US-Dollar. Analysten hatten einen Verlust von -2,524 US-Dollar je Aktie prognostiziert, nachdem Coinbase im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,32 US-Dollar erzielt hatte. Das US-Unternehmen wies für das vierte Quartal isgesamt einen Nettoverlust von 557 Millionen Dollar aus nach einem Überschuss von 840 Millionen Dollar im Vorjahr.

Der Umsatz von Coinbase brach im vierten Quartal wegen eines Einbruchs beim Transaktionsvolumen auf 605 Millionen US-Dollar ein, nachdem die Kryptobörse im Vergleichsquartal das Vorjahres noch 2,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Umsatzschätzungen der Analysten hatten sich für den Berichtszeitraum auf 587,8 Millionen US-Dollar belaufen.

Umsatzseitig standen für das gesamte Fiskaljahr 2022 3,149 Milliarden US-Dollar in den Büchern der Kryptobörse. Damit übertraf Coinbase die Analystenprognosen leicht, die sich beim Umsatz auf 3,14 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Geschäftsjahr 2021 hatte der Krypto-Handelsplatz noch 7,355 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das EPS lag im Gesamtjahr bei -11,83 US-Dollar, nach einem Gewinn je Aktie von 14,50 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Kryptowelt kämpft mit hoher Volatilität. Wegen der hohen Inflation, steigenden Zinsen und geopolitischen Spannungen haben sich viele Investoren von Risikowerten getrennt, zu denen Kryptowährungen gehören. Außerdem hatte die Kyptobörse FTX im November Gläubigerschutz angemeldet, nachdem Kunden massenhaft Geld abgezogen hatten. Der Kollaps von FTX erschütterte die gesamte Branche.

Im Handel an der US-Börse NASDAQ zeigt sich die Coinbase-Aktie zeitweise 0,93 Prozent schwächer bei 61,49 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net / Reuters

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com, Primakov / Shutterstock.com