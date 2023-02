Manchester United-Aktie tiefrot: Angebot aus Katar für Man United

Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani bestätigte am Freitagabend in einer Pressemitteilung, "dass er ein Angebot für 100 Prozent des Manchester United Football Club abgegeben hat". Die US-amerikanischen Besitzer des englischen Fußballvereins, die Familie Glazer, hatte im Vorjahr bekannt gegeben, dass sie offen für Angebote seien.

Der in England ausgebildete Bankchef Al Thani will den Kauf laut Mitteilung über seine Nine Two Foundation abwickeln. "Das Angebot sieht vor, den Verein sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon zu seinem früheren Ruhm zurückzuführen", hieß es weiter. Es ist das zweite Angebot für Manchester United, das öffentlich gemacht wurde, nachdem bereits der britische Geschäftsmann Jim Ratcliffe sein Interesse bekundet hatte.

Aus Katar, im Vorjahr Gastgeber der WM, fließt viel Geld in den Fußball. Am offensichtlichsten ist das bei Paris Saint-Germain. Der Fonds Qatar Sports Investments (QSI) war 2011 bei dem französischen Club eingestiegen.

Fanvertreter fordern Dialog

Nachdem der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe und sein Petrochemie-Unternehmen Ineos am Samstag ein offizielles Angebot abgegeben hatten, reagierten am Sonntag unter anderem Fanvertreter darauf. Der Manchester United Supporters Trust erklärte, er verlange von neuen Besitzern einen Dialog mit den Fans und ein Festhalten an Trainer ten Hag. "Jeder kann die Fortschritte sehen, die das Team unter Erik ten Hag gemacht hat", hieß es.

Die Fans äußerten zudem Sorgen mit Blick auf das Angebot von Scheich Jassim bin Hamad Al Thani, dem Vorsitzenden einer der größten Banken Katars. Es gebe Fragen hinsichtlich der sportlichen Integrität mit Blick auf die Verbindungen Katars zu anderen europäischen Top-Clubs wie Paris Saint-Germain. "Wir möchten auch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass die neuen Besitzer die Rechte aller Menschen respektieren", schrieben die Fans zudem. Katar steht unter anderem wegen der Menschenrechtslage in dem Land in der Kritik.

Im Handel an der New Yorker Börse NYSE verliert die Aktie von Manchester United zeitweise 6,82 Prozent auf 24,54 US-Dollar.

/mms/DP/men

BERLIN / MANCHESTER (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Manchester United Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Manchester United Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Manchester United

Bildquellen: mrmichaelangelo / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com