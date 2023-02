Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel Alibaba 89,20 EUR

Alibaba wird am 23.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,79 CNY gegenüber 16,87 CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 245,93 Milliarden CNY aus - das entspräche einem Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,58 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 41 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 52,52 CNY je Aktie, gegenüber 52,69 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 54 Analysten durchschnittlich bei 876,68 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 853,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

