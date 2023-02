Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Fed-Protokoll steht an

Der DAX dürfte angesichts trüber Vorgaben mit einem Minus in den Aschermittwoch starten. In vorbörslichen Indikationen gibt der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 15.358,50 Punkte nach.

2. Börsen in Fernost leichter

An den Märkten in Fernost geht es zur Wochenmitte abwärts. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zur Schlussglocke 1,34 Prozent auf 27.104,32 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der rel="noopener">Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,50 Prozent leichter bei 3.290 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 0,30 Prozent runter auf 20.469 Stellen.

3. Telefonica Deutschland schlägt eigene Ziele und will weiter wachsen

Telefonica Deutschland hat seine Ziele 2022 dank eines starken Wachstums bei den Mobilfunkvertragskunden übertroffen. Auch das dreijährige Strategieprogramm, das 2022 beendet wurde, lief besser als erwartet. Für das laufende Jahr stellt Telefonica Deutschland weiteres Wachstum in Aussicht. Die Dividende bleibt stabil bei 0,18 Euro je Aktie. Zur Nachricht

4. Fresenius 2023 belastet von FMC - Fresenius will FMC aus Bilanz nehmen

Der Gesundheitskonzern Fresenius rechnet im laufenden Jahr wegen schwierigen Geschäften bei der Tochter Fresenius Medical Care schlimmstenfalls mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Wie der Konzern mitteilte, soll der Umsatz 2023 organisch noch im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Zur Nachricht

5. Fresenius Medical Care vermeldet für 2022 Gewinneinbruch

Beim Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat sich die Gewinnerosion auch im vierten Quartal 2022 fortgesetzt. Auf der stark in den Vereinigten Staaten präsenten größten Tochter des Fresenius-Konzerns lasteten höhere Personalkosten und gestiegene Ausgaben in der Lieferkette. Zur Nachricht

6. Coinbase erleidet deutlichen Verlust - Umsatz sackt weiter ab

Anleger erhielten nach Handelsschluss an den US-Börsen einen Einblick in die Geschäftsentwicklung der weltweit zweitgrößten Kryptobörse Coinbase. Im vierten Quartal belief sich das EPS der Handelsplattform auf -2,46 US-Dollar. Analysten hatten einen Verlust von -2,524 US-Dollar je Aktie prognostiziert, nachdem Coinbase im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,32 US-Dollar erzielt hatte. Zur Nachricht

7. Tesla will in Grünheide wohl keine kompletten Batterien mehr bauen

Tesla hat seine Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland nach Angaben des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums aufgegeben. Stattdessen wolle der E-Autobauer einige Produktionsschritte in den USA ausführen, wo es Steueranreize gebe, erklärte das Ministerium. Zur Nachricht

8. Fed veröffentlicht Protokoll der jüngsten Sitzung

Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Mit Spannung werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Nachdem sich die Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anheben will.

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre schwache Tendenz vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,60 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 76,16 Dollar.

10. Euro zum US-Dollar stabil auf Vortagsniveau

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0660 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0664 Dollar festgesetzt.

