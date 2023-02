NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie nachbörslich mit Verlusten: Coinbase erleidet deutlichen Verlust - Umsatz sackt weiter ab

Anleger erhielten nach Handelsschluss an den US-Börsen einen Einblick in die Geschäftsentwicklung der weltweit zweitgrößten Kryptobörse Coinbase . Im vierten Quartal belief sich das EPS der Handelsplattform für Bitcoin Ethereum und Co. auf -2,46 US-Dollar. Analysten hatten einen Verlust von -2,524 US-Dollar je Aktie prognostiziert, nachdem Coinbase im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,32 US-Dollar erzielt hatte.

Der Umsatz von Coinbase brach im vierten Quartal auf 888,7 Millionen US-Dollar ein, nachdem die Kryptobörse im Vergleichsquartal das Vorjahres noch 2,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Umsatzschätzungen der Analysten hatten sich für den Berichtszeitraum auf 587,8 Millionen US-Dollar belaufen.

Umsatzseitig standen für das gesamte Fiskaljahr 2022 3,149 Milliarden US-Dollar in den Büchern der Kryptobörse. Damit übertraf Coinbase die Analystenprognosen leicht, die sich beim Umsatz auf 3,14 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Geschäftsjahr 2021 hatte der Krypto-Handelsplatz noch 7,355 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ zeigt sich die Coinbase-Aktie zeitweise 1,93 Prozent tiefer bei 60,87 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com, Primakov / Shutterstock.com