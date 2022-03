Fehlende Entspannungssignale aus der Ukraine: DAX startet dennoch mit leichtem Plus

Der DAX ist mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 14.365,67 Punkten in den Handel eingestiegen. Nach einem Anstieg um bis zu 17 Prozent in anderthalb Wochen geriet die rasante Erholung Mitte der Vorwoche bei 14'553 Punkten ins Stocken. Danach ging der Leitindex in eine leichte Konsolidierung über.

Der Krieg in der Ukraine bleibt weiter das bestimmende Thema am Börsenparkett. "Die Hoffnungen auf weitere Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben sich bislang nicht erfüllt", konstatierte Timo Emden von Emden Research. Im Fokus der Anleger stehen damit weiterhin die Lage in der Ukraine und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung.

Verdauen müssen Investoren zudem Äußerungen vom Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, der am Vorabend betonte, im Kampf gegen die hochschießende Inflation zügig gegensteuern zu wollen. Bei Bedarf könnte die Fed sogar zu aggressiveren Zinserhöhungen als üblich greifen, sagte Powell am Montag in einer Rede für eine Veranstaltung der Association for Business Economics (NABE). Die Notenbank hatte erst in der vergangenen Woche die Zinswende vollzogen und den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Punkt auf die neue Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben.

