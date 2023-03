Frankfurter Börse: DAX bleibt nach Inflationsdaten nahe 15.500-Punkte-Marke

Börsianer treiben am Donnerstag den DAX -Kurs nach oben. Zu Beginn der Sitzung betrug der Aufschlag 0,66 Prozent auf 15.429,38 Punkte. Derzeit steigt das Aktienbarometer um 1,11 Prozent auf 15.498,45 Zähler - bei einem Tageshoch von 15.536,42 Einheiten.Angesichts nachlassender Sorgen über den Bankensektor hatte der DAX einen starken Vortag auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Wochen beendet. Unter den meistbeachteten Indikatorlinien hat der Leitindex mittlerweile auch den 50-Tage-Durchschnitt wieder übertroffen. Banken, Immobilien- und Tech-Werte prägten später auch in New York die Erholung.

Deutsche Inflationsdaten für März

Niedrigere Benzin- und Heizölpreise drücken konjunkturseitig die Inflation in Deutschland auf den tiefsten Stand August 2022. Waren und Dienstleistungen kosteten im März durchschnittlich 7,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar und Februar hatte die Teuerung noch jeweils bei 8,7 Prozent gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 7,3 Prozent erwartet. Von Februar auf März zogen die Preise um 0,8 Prozent an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com