Vor deutschen Inflationsdaten: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- United Internet will wieder mehr investieren -- SMA Solar wird noch optimistischer für 2023 -- Shop Apotheke im Fokus

CANCOM will 2023 Umsatz und operativen Gewinn verbessern. BayWa erwartet für 2023 Ergebnisrückgang. Eckert & Ziegler erwartet Gewinnrückgang. SAF-HOLLAND überrascht mit starkem Dividendenplus. SFC Energy schafft es in die schwarzen Zahlen. Aktionäre von STRATEC erhalten etwas höhere Dividende. CEWE gibt vorsichtigen Ausblick.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet. Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,48 Prozent stärker bei 15.403 Punkten. Am Vortag hatte er 1,23 Prozent stärker bei 15.328,78 Einheiten geschlossen. Der TecDAX wird ebenfalls im Plus erwartet. Er beendete den Handel am Mittwoch 1,1 Prozent höher bei 3.261,48 Einheiten. Angesichts guter US-Vorgaben dürfte der deutsche Leitindex am Donnerstag höher in den Handel gehen. Neue Impulse dürften dann spätestens am Nachmittag jedoch von den Inflationszahlen aus Deutschland für den März kommen. Experten glauben an eine Abschwächung der Inflation in Deutschland auf hohem Niveau. Im Schnitt wird mit einem Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,3 Prozent gerechnet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften stark in den Donnerstagshandel starten. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,6 Prozent höher bei 4.256 Punkten. Am Mittwoch ging er 1,51 Prozent höher bei 4.231,27 Einheiten aus dem Handel. Laut Experten der Commerzbank richtet sich die Aufmerksamkeit wieder auf Wirtschaft und Preisstabilität, nachdem sich die Turbulenzen im Bankensektor deutlich beruhigt haben. Im Euroraum werden heute neue Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien veröffentlicht, Experten erwarten jeweils einen spürbaren Rückgang der Inflation. Aus den USA stehen die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Wachstumsdaten zum Schlussquartal 2022 an, allerdins nur in dritter Schätzung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es zur Mitte der Woche nach oben. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 32.720.69 Punkten aus dem Handel.Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,79 Prozent auf 11.926,24 Zähler. Anleger verwiesen auf den Rückgang des Volatilitätsindex (VIX), der als "Angstbarometer" gilt. Zum Höhepunkt der Banken-Krise lag der Wert noch über 30 Indexpunkten, mittlerweile ist er jedoch unter die langfristige Durchschnittsmarke von 20 gefallen. "Diese Normalisierung ist oft ein Hinweis darauf, dass Anleger davon ausgehen, dass das Schlimmste der Krise überwunden ist", sagt Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat gegenüber Dow Jones. Analysten der ING merkten jedoch auch an, dass dennoch Vorsicht geboten sei, da die Stimmungsumschwünge an den Märkten in den vergangenen Wochen sehr plötzlich und heftig waren. Wichtige Konjunkturdaten standen am Mittwoch indes nicht auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken