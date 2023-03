Hochwertiges Merchandising: Tesla beeindruckt mit Wireless Ladestation für bis zu drei Geräte

• Seit März gibt es bei Tesla ein neues Technik-Accessoire• Die Tesla Wireless Charging Platform kostet 300 US-Dollar• Bei Tests schneidet die Wireless Ladestation sehr gut ab

Die Geräte müssen nicht aktiv mit der Ladestation verbunden werden

Bis zu drei Geräte gleichzeitig können auf der neuen Tesla Wireless Charging Platform zum Laden abgelegt werden. Es spielt keine Rolle, wo auf der 22 cm breiten Charging Platform die Geräte liegen - das neue Ladegerät findet sie selbst. Nutzerinnen und Nutzer müssen Smartphone & Co. außerdem nicht aktiv selbst mit der Plattform verbinden, auch das funktioniert automatisch. Qi-fähige Android-Geräte werden dann mit 15 Watt geladen, Apple Geräte langsamer mit 7,5 Watt.

Das neue Accessoire ist seit März erhältlich und kostet 300 US-Dollar. Die Charging Platform selbst wiegt 747 Gramm - mit ihrem abnehmbaren magnetischen Sockel sind es schon 1,02 kg. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist matt schwarz eingefärbt, insgesamt orientieren sich Form und Design am von Tesla seit Langem angekündigten Cybertruck: So ist beispielsweise die Ladefläche wie der Innenraum von Tesla-Fahrzeugen mit Alcantara überzogen.

FreePower stellt die Technologie zur Verfügung

Teslas Wireless Charging Platform ist eine Kooperation mit FreePower (früher: Aira). Das Tech-Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seither daran gearbeitet, die im Bereich Charging Platforms viel verwendete Qi-Technologie zu optimieren. Bevor FreePower und Tesla im Dezember 2022 angekündigt haben, die neue Charging Platform zu launchen, hatte das Unternehmen mit Nomad Goods eine ähnliche Ladestation (Base Station Pro) herausgebracht, die jedoch wegen Problemen bei der Ladegeschwindigkeit wieder abgesetzt wurde.

Die nun im März gelaunchte Tesla Wireless Charging Platform hat viele Funktionen, die ursprünglich auch bei Apples AirPower kommen sollten. Die AirPower war eine von Apple angekündigte Wireless Ladestation, mit der es möglich sein sollte, mehrere Geräte gleichzeitig zu laden. 2020 hat Apple das Projekt gestoppt und die AirPower schließlich nie auf den Markt gebracht. Einer der Gründe dafür ist Medienberichten zufolge, dass sich Smartphones & Co. darauf beim Laden zu stark erhitzt haben - was eine Testerin von Engadget auch bei der Nutzung der Tesla Wireless Platform anmerkt.

Teslas Wireless Charging Platform überzeugt bei Tests

Alles in allem ist die Engadget-Testerin jedoch überzeugt, obwohl sie die 300 US-Dollar preislich für deutlich übertrieben hält. Ähnlich äußert sich Tester MKBHD (Marques Brownlee) in einem via Twitter veröffentlichten Video:

Tesla's wireless charger is built like a tank pic.twitter.com/v8fktSoGo7 - Marques Brownlee (@MKBHD) March 22, 2023

Darin erklärt er, die Wireless Ladestation könnte Teslas bestes Produkt sein. Damit spielt er auf die Qualitätsmängel bei bestimmten Tesla-Modellen an, die immer wieder reklamiert werden.

