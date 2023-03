Kontrolle und Überwachung: Florida plant Gesetz gegen US-amerikanische Zentralbankwährung

• Bei CBDC handelt es sich um digitale Zentralbankwährungen• Ron DeSantis, der Gouverneur Floridas, spricht sich gegen CBDC aus• Gesetz zum Verbot von CBDC soll noch in diesem Jahr zur Genehmigung vorgelegt werden

Bei einer Central Bank Digital Currency (CBDC) handelt es sich um digitales Zentralbankgeld, welches die gleichen Tauscheigenschaften wie das bekannte Fiatgeld, also von einer Regierung oder Zentralbank herausgegebenes Geld, aufweist. Wie die ComputerWoche erklärt bilden CBDC damit eine dritte Form von Zentralbankgeld neben dem Bargeld (Banknoten und Münzen) sowie dem Giralgeld (Reserve). Von dezentralen Kryptowährungen wie dem Bitcoin oder Ethereum unterscheidet sich die CBDC grundlegend. Während CBDC mit anderen geldlichen Verbindlichkeiten der Zentralbanken fungibel agiert, handelt es sich bei privaten Kryptowährungen gegenüber der Fiatwährung hauptsächlich um einen flexiblen oder fixen Wechselkurs. Außerdem sind CBDC staatlich reguliert und weisen eine deutlich geringere Volatilität auf als private Kryptowährungen.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, forderte nun kürzlich ein Verbot von CBDC in dem US-amerikanischen Bundesstaat, wie aus einer auf Twitter veröffentlichten Ansprache hervorgeht. "Bei der digitalen Währung der Zentralbank geht es darum, die Amerikaner zu überwachen und ihr Verhalten zu kontrollieren," erklärt er auf einem "Big Brother's Digital Dollar"-Podium.

The movement to establish a central bank digital currency is an attempt to surveil & control the finances of Americans. It would violate privacy, limit consumer choice & undermine market competitiveness.



CBDC has no place in FL & we are proud to lead the fight against it. pic.twitter.com/7DTOkVAhua