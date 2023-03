10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - Deutsche Inflationsdaten voraus

Der DAX dürfte am Donnerstag weiter steigen. Vorbörsliche Indikationen lassen einen um 0,48 Prozent höheren Start bei 15.403 Punkten erwarten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Am Donnerstag zeigen sich die Börsen in Fernost uneinheitlich. In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,57 Prozent auf 27.724 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,17 Prozent auf 3.245 Stellen. In Hongkong stehen beim Hang Seng gleichzeitig Gewinne von 0,13 Prozent auf 20.219 Einheiten an der Tafel.

3. Prognose erneut angehoben: SMA Solar wird noch optimistischer für 2023

Der Solartechnikhersteller SMA Solar schärft seine optimistische Prognose noch einmal nach. 2023 dürften sich die Geschäfte noch besser entwickeln als bisher gedacht, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zur Nachricht

4. United Internet will wieder mehr investieren und umsetzen

Der Internetkonzern United Internet will in den kommenden Monaten den strauchelnden 5G-Netzaufbau seiner Tochter forcieren und plant dafür mehr Geld ein als zuletzt. Allerdings fällt das Investitionsvolumen geringer aus als Konzernchef Ralph Dommermuth noch vor einem Jahr angepeilt hatte. Zur Nachricht

5. Volkswirte rechnen mit schwächerem Anstieg der Verbraucherpreise

Die Inflation in Deutschland hat nach Einschätzung von Volkswirten im März auf weiterhin hohem Niveau an Tempo verloren. Im Schnitt rechnen Ökonomen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,3 Prozent. Eine erste Schätzung zur Entwicklung der Inflation im März veröffentlicht das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag. Zur Nachricht

6. Aktionäre von STRATEC erhalten etwas höhere Dividende

Der Diagnostikspezialist STRATEC hebt die Dividende leicht an. Die Aktionäre sollen 0,97 Euro je Aktie erhalten und damit zwei Cent mehr als vor einem Jahr, wie STRATEC am Donnerstag bei der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für 2022 mitteilte. Zur Nachricht

7. CEWE zeigt sich bei Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2023 vorsichtig

Der Fotodienstleister CEWE sieht derzeit keinen Einfluss der anhaltend hohen Inflation auf das Bestellverhalten der Kunden und damit auf die Umsatzentwicklung. Dennoch geht das Unternehmen mit Vorsicht ins neue Jahr, zumal sich auf der Wareneinsatz- und Kostenseiten wegen der inflationsbedingten Verteuerung Unsicherheiten ergeben. Zur Nachricht

8. Bundesnetzagentur zuversichtlich für volle Gasspeicher auch ohne Erdgas aus Russland

Netzagentur-Präsident Klaus Müller geht davon aus, auch in den Winter 2023/24 mit vollen Erdgasspeichern starten zu können. "Wir kommen jetzt mit relativ vollen Speichern aus dem Winter. Das wird helfen, die Speicher über den Sommer ohne russisches Pipeline-Gas zu befüllen", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur dpa anlässlich des Endes des sogenannten Speicherjahres am 31. März. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise präsentieren sich am Donnerstagmorgen mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 72,80 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 77,35 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0847 Dollar festgesetzt.

