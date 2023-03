Shop Apotheke-Aktie gewinnt: Shop Apotheke tut sich in der Schweiz mit Galenica zusammen

Gemeinsam mit der Schweizer Unternehmensgruppe Galenica wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Dafür bringt Shop Apotheke ihr Schweizer Geschäft in die zu Galenica gehörende Mediservice ein und übernimmt anschließend 51 Prozent an der Spezialapotheke Mediservice. Im Gegenzug soll Galencia 1,2 Millionen Aktien von Shop Apotheke erhalten. Zusätzlich kaufe Galenica 0,4 Millionen Aktien für 29 Millionen Euro in bar. Insgesamt werde Galencia künftig 8 Prozent an Shop Apotheke halten.

Unter der Annahme, dass die Transaktion im Mai abgeschlossen sein wird, belaufe sich der zusätzliche Umsatz von Shop Apotheke im Jahr 2023 auf schätzungsweise 270 bis 300 Millionen Euro, hieß es weiter. Alle Umsätze seien solche mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um 5 bis 10 Millionen Euro steigen. Shop Apotheke beabsichtigt die Prognose nach Abschluss der Transaktion zu bestätigen oder zu aktualisieren.

Anleger der Shop Apotheke begrüßen Schweiz-Partnerschaft

Anleger der Shop Apotheke schauen am Donnerstag über eine Kapitalerhöhung hinweg. Sie konzentrierten sich eher auf die Chancen, die eine Partnerschaft in der Schweiz mit sich bringt. Im XETRA-Handel reichte es mit einem Anstieg um zeitweise 4,14 Prozent auf 79,02 Euro und damit für ein Hoch seit August. Erstmals seit sieben Monaten wurde zeitweise in der Spitze wieder mehr als 80 Euro für die Aktien der Online-Apotheke gezahlt.

Händler lobten, dass die Shop Apotheke ihre Geschäfte in der Schweiz neu aufstellt. Gemeinsam mit der Schweizer Unternehmensgruppe Galenica wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Im Zuge dessen soll Galenica 1,2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung erhalten. Zusätzlich kaufe Galenica 0,4 Millionen Aktien für 29 Millionen Euro in bar. Insgesamt werde Galenica künftig 8 Prozent an Shop Apotheke halten, hioeß es.

Der zusätzliche Umsatz wurde von der Shop Apotheke im Jahr 2023 auf schätzungsweise 270 bis 300 Millionen Euro beziffert. Alle Umsätze seien solche mit verschreibungspflichtigen Medikamenten

Alexander Thiel von der Investmentbank Jefferies sprach in einem ersten Kommentar von einem "sehr interessanten Schritt". Er sieht attraktive Möglichkeiten, um "Cross-Selling" zu betreiben. Damit gemeint ist, mit sich ergänzenden Produkten neue Potenziale zu schaffen. Die Kapitalerhöhung sei zwar mit einer Gewinnverwässerung verbunden, insgesamt seien die Vorhaben aber "höchst förderlich für die Profitabilität und den freien Mittelfluss"./tih/mis

Papiere von Galenica legen daneben an der SIX zeitweise um 2,44 Prozent auf 77,65 Franken zu.

BERN/SEVENUM (dpa-AFX)

