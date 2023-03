Shop Apotheke-Aktie in Rot: Shop Apotheke-CEO Feltens nimmt seinen Hut - Zweistelliges Wachstum für 2023 angepeilt

Mit der Hauptversammlung am 26. April werde Stefan Feltens nach vierjähriger Zeit an der Spitze des Online-Arzneimittelhändlers für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend im niederländischen Sevenum mit. Nach der Hauptversammlung will der Manager noch bis Ende Mai bei dem Konzern bleiben.

Der Aufsichtsrat hat den Angaben nach bereits damit begonnen, außerhalb des Unternehmens nach einem Nachfolger zu suchen. Bis jemand gefunden wurde, werden die anderen Vorstandsmitglieder die Verantwortungsbereiche übernehmen. Nach Bekanntwerden der Nachricht zieht die Shop Apotheke-Aktie zunächst leicht an. Im XETRA Handel verliert die Shop Apotheke-Aktie zeitweise 3,11 Prozent auf 72,34 Euro.

Zweistelliges Wachstum für 2023 angepeilt

Shop Apotheke rechnet auch im laufenden Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstum im Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Der Umsatz in diesem Bereich solle 2023 zwischen 10 und 20 Prozent zulegen, teilte der im SDAX gelistete Arzneimittelversender am Dienstag in Sevenum mit. Im vergangenen Jahr legte diese Größe - wie bereits bekannt - um 17 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zu. Die Prognose liegt damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg erfassten Analysten. Dabei will Shop Apotheke aufs Jahr gesehen anders als zuletzt operativ Geld verdienen.

Bei der Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde ein Wert zwischen 0,5 und 2,5 Prozent erwartet, hieß es weiter. 2022 lag die Gewinnmarge aus den fortgeführten Geschäften noch bei minus 0,3 Prozent, wobei der Wert im dritten und vierten Quartal schon positiv war. Die von Bloomberg befragte Experten hatten bisher mit einem geringen operativen Gewinn gerechnet; gerade das obere Ende der Zielspanne könnte positiv überraschen. /zb/mis

