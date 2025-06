Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 88,00 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 88,00 EUR. Der Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,55 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien beläuft sich auf 89.478 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 171,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 94,77 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 86,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2025). Derzeit notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie damit 1,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 174,00 EUR an.

Am 06.05.2025 legte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,53 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 560,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 717,29 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

2025 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Verlust von -1,015 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

