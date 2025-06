Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 99,90 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 99,90 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,50 EUR an. Bei 100,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.484 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Bei 171,40 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie somit 41,72 Prozent niedriger. Am 04.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Verlust von 5,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 174,00 EUR für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 717,29 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 560,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

In der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,015 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

