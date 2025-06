Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 99,15 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 99,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 98,00 EUR. Bei 100,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.136 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 171,40 EUR. Gewinne von 72,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.06.2025 Kursverluste bis auf 94,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 174,00 EUR aus.

Am 06.05.2025 äußerte sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 717,29 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 560,22 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,015 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

