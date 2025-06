Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 102,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 102,00 EUR zu. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.769 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 171,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Bei einem Wert von 94,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 174,00 EUR für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie aus.

Am 06.05.2025 äußerte sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 717,29 Mio. EUR gegenüber 560,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

2025 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Verlust von -1,015 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Redcare-Aktien mit zweistelligem Kursrutsch nach Analysteneinschätzung - DocMorris etwas höher

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren abgeworfen