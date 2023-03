SAF-HOLLAND-Aktie gesucht: SAF-HOLLAND hebt Dividende kräftiger an als erwartet

Die Aktionäre sollen 60 Cent je Aktie als direkte Gewinnbeteiligung erhalten, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach bei der Vorlage detaillierter Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Damit soll die Dividende um 25 Cent oder etwas mehr als 70 Prozent steigen. Von Bloomberg befragte Experten hatten lediglich mit 50 Cent Dividende gerechnet. Auch die Margen- und Umsatzprognose liegt über den Erwartungen der Analysten.

Nach der Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex, die am 21. Februar abgeschlossen wurde, rechnet SAF-HOLLAND 2023 mit einem Umsatz zwischen 1,8 und 1,95 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr legte der Erlös - wie bereits bekannt - um etwas mehr als ein Viertel auf knapp 1,6 Milliarden Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um circa ein Drittel auf 125 Millionen Euro zu.

Die Marge basierend auf diesem Wert lag damit bei 8,0 (Vorjahr: 7,5) Prozent. Im laufenden Jahr rechnet SAF bei dieser Profitabilitätskennziffer mit einem Wert von zwischen 7,5 Prozent und 8,5 Prozent. Auch hier haben Analysten bisher weniger erwartet.

Die SAF-HOLLAND-Aktie zieht am Donnerstag via XETRA zeitweise um 2,8 Prozent auf 11,01 Euro an.

/zb/stk

BESSENBACH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAF-HOLLAND SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAF-HOLLAND SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAF-HOLLAND SE

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.