Frankfurter Börse: DAX nach GfK-Index höher

Beim DAX waren zum Start der Mittwochssitzung in Frankfurt Gewinne von 0,66 Prozent auf 15.242,52 Punkte auszumachen. Nach Schwankungen klettert das Börsenbarometer aktuell an der Kurstafel um 0,60 Prozent auf 15.232,43 Zähler nach oben.Im Fokus bleiben Banken- und Konjunktursorgen, die aktuell wieder etwas nachließen. Am Dienstag war der Erholung zwar im Verlauf die Luft ausgegangen, nun aber könnte der Leitindex wieder der kurzfristig relevanten 21-Tage-Durchschnittslinie bei 15.234 Zählern näher kommen. Das schwächere Ende des Dienstagshandels zeigt jedoch, dass den Anlegern für Anschlusskäufe wegen Zins- und Bankensorgen bislang der Mut fehlt.

Anleger üben sich in Vorsicht

"Angesichts der Turbulenzen der vorigen Woche, in denen der Anstieg der Anleiherenditen auch die US-Märkte unter Druck gesetzt hatte, scheint es immer noch viel Vorsicht zu geben, die Aktienkurse nach oben zu treiben", schrieb am Morgen der CMC-Markets-Experte Michael Hewson. Auch an der Wall Street war der Handel am Dienstag von Unsicherheit geprägt zu Ende gegangen.

GfK-Index verbessert sich

Das Konsumklima in Deutschland setzt seine Erholung unterdessen mit nachlassender Dynamik fort. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für April einen Anstieg ihres Indikators auf minus 29,5 Zähler von revidiert minus 30,6 (zunächst: minus 30,5) im Vormonat. Damit verbesserte sich der GfK-Konsumklimaindex zum sechsten Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Steigerung auf minus 29,0 Punkte erwartet.

Die Verbraucherstimmung in Deutschland zeigte ein gemischtes Bild: Während die Einkommenserwartung ihre Erholung fortsetzte, blieb die Anschaffungsneigung kaum verändert. Dagegen musste die Konjunkturerwartung nach zuvor vier Anstiegen in Folge einen ersten kleinen Rückschlag hinnehmen.

Der erneute Anstieg des Konsumklimas ist in erster Linie auf die positive Entwicklung der Einkommensaussichten zurückzuführen. Zum sechsten Mal in Folge konnte der Indikator ein Plus verzeichnen und stieg um 3,0 Zähler auf minus 24,3 Punkte. Dies ist der beste Wert seit zehn Monaten. Trotz des positiven Trends bleibt das Niveau der Einkommenserwartung ausgesprochen niedrig.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag