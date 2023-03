DAX fester erwartet -- Asiatische Börsen freundlich -- Infineon erhöht Gewinnprognose -- ENCAVIS schüttet keine Dividende aus -- Aroundtown schreibt Nettoverlust -- adidas, UBS, Mercedes-Benz im Fokus

Werbung

Die deutschen Börsen dürften zur Wochenmitte höher in den Handel einsteigen. Der DAX wird ebenso wie der TecDAX vorbörslich mit grünen Vorzeichen taxiert. Die deutschen Anleger schöpfen am Mittwoch wieder etwas mehr Mut. Der DAX dürfte sich damit weiterhin über der 15.000 Punkte-Marke stabilisieren, die er vergangene Woche zeitweise riss. Die Vorgaben aus Asien sind dabei sehr freundlich, hier sorgte die Aufspaltung des E-Commerce-Giganten Alibaba für Kursfantasie. Unternehmensseitig stehen hierzulande besonders die Aktien von Infineon, ENCAVIS und Arountown nach ihrer Zahlenvorlage im Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden vorbörslich höher gehandelt. Der EURO STOXX 50 d´ürfte somit mit einem Plus in die Sitzung gehen. Auch die europäischen Anleger zeigen sich zunehmend verhalten optimistisch, dass die Turbulenzen im Bankensektor auf einige Geldhäuser wie allen voran SVB und Credit Suisse beschränkt bleibt und nicht in eine Finanzkrise 2.0 ausartet. Im Laufe des Mittwochs stehen in Europa einige Konjunkturdaten an, so werden Informationen zum Konsumklima in Deutschland und Frankreich veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen drehte die Stimmung am Dienstag . Der Dow Jones notierte am Dienstag zum Handelsstart kaum verändert und verblieb zunächst auch anschließend in der Nähe der Nulllinie. Anschließend dreht er in die Verlustzone ab, wo er den Handelstag auch 0,12 Prozent tiefer bei 32.394,25 Punkten beendete. Der technologielastige NASDAQ Composite startete im Minus in die Sitzung und fiel im Anschluss weiter zurück. Letztendlich häufte sich ein Minus von 0,45 Prozent auf 11.716,08 Zähler an. "Da sich die Ansteckungsgefahr vorerst in Grenzen hält, sind die Hoffnungen, dass sich das Debakel weniger stark auf das globale Wachstum auswirken wird, etwas gestiegen. Berichte, wonach sich der Einlagenabfluss von kleineren Banken zu größeren Banken in den USA verlangsamt hat, scheinen die Stimmung ebenfalls zu verbessern", kommentierte Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown, gegenüber Dow Jones Newswires. Allerdings habe die Wahrscheinlichkeit einer Rezession laut Goldman Sachs-Chefvolkswirt Jan Hatzius offenbar von 25 auf 35 Prozent zugenommen. "Diese Zahl bleibt noch deutlich unter dem Konsens von 60 Prozent", zeigt sich der Stratege jedoch zuversichtlich. Unternehmensseitig stand Alibaba im Fokus der Anleger. So plant der Amazon-Konkurrent sich in sechs einzelne Sparten aufzuteilen, nämlich Cloud-Intelligenz, lokale Dienstleistungen, Logistik, digitale Medien, Unterhaltung sowie Handel. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken