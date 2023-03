Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert im vorbörslichen Handel zeitweise über 15.200 Punkten und damit höher als gestern Abend.

2. Börsen in Fernost freundlich

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,98 Prozent auf 27.715,61 Punkte.

Marginal nach unten geht es unterdessen auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,04 Prozent tiefer bei 3.243,94 Zählern notiert. Kräftigere Gewinne fährt unterdessen der Markt in Hongkong ein, der Hang Seng steigt stellenweise ganze 1,91 Prozent auf 20.162,65 Punkte.

3. Infineon stockt Umsatz- und Gewinnprognose auf

Der Halbleiterhersteller Infineon wird dank einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie im zweiten Quartal besser abschneiden als erwartet. Zur Nachricht

4. ENCAVIS zahlt keine Dividende - Kapazitätsausbau geplant

Der Solar- und Windpark-Betreiber ENCAVIS will das Geschäft in den kommenden Jahren deutlich ausbauen und deshalb für das vergangene Jahr keine Dividende auszahlen. Um die bis 2027 angepeilten Kapazitäts- und Umsatzziele aus eigener Kraft zu erreichen, soll der Gewinn des vergangenen Jahres in voller Höhe im Haus bleiben. Zur Nachricht

5. Aroundtown verzeichnet Nettoverlust - Keine Dividendenzahlung geplant

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat im vergangenen Jahr einen Verlust geschrieben. Als Grund führt Aroundtown Immobilienabwertungen und Goodwill-Wertminderungen an. Zur Nachricht

6. Kuwait trennt sich von einem Viertel seiner Mercedes-Benz-Aktien

Der kuwaitische Staat verringert seinen Anteil am Autobauer Mercedes-Benz. Der Verkauf von etwa 20 Millionen Aktien sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, hieß es in einer Mitteilung der Kuwait Investment Authority (KIA) vom Dienstag. Zur Nachricht

7. Ermotti gibt Position als Swiss Re-Verwaltungsratspräsident ab und wird neuer UBS-Vorstandshef

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re verliert mit der Ernennung von Sergio Ermotti zum UBS-Chef den Verwaltungsratspräsidenten. rmotti trete an der Generalversammlung vom 12. April zwar noch zur Wiederwahl an, nach einer kurzen Übergangsphase gebe er sein Amt dann aber ab, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit. Er wolle sich voll auf seine Rolle bei UBS konzentrieren, hieß es zur Begründung. Zur Nachricht

8. PNE schließt Ergebnisrückgang nicht aus - US-Geschäft auf dem Prüfstand

Der Windpark-Entwickler PNE stellt sein US-Geschäft auf den Prüfstand. Grund dafür sind demnach die hohen erforderlichen Investitionen in dem Land, sowie die zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen. Die Margen zu halten, würde zulasten des Ausbaus des Eigenbetriebsportfolios in Europa gehen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen PNE am Mittwoch bei der Vorlage seiner Jahreszahlen mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise zeigen sich Mittwoch früh höher: Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 78,94 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro weiter über 1,08 US-Dollar Marke

Der Euro notiert auch am Mittwochmorgen über der 1,08 Dollar-Marke, zeigt sich dabei insgesamt aber wenig verändert.

