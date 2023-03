10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte erneut mit leichten Gewinnen in den Handel starten.

2. Börsen in Fernost etwas fester

An den asiatischen Börsen zeigt sich auch am Dienstag ein gemischtes Bild. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise leicht um 0,02 Prozent auf 27.482,64 Punkte. Marginal nach oben geht es zwischenzeitlich auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,27 Prozent auf 3.260,30 Indexpunkte gewinnt. Kräftigere Gewinne fährt unterdessen der Markt in Hongkong ein, für den Hang Seng sind zeitweise Gewinne von 0,84 Prozent auf 19'731,09 Zähler zu sehen.

3. BoE-Chef betont Entschlossenheit im Kampf gegen Inflation trotz Bankenbeben

Mit Blick auf Inflationsrisiken bleibt die Bank von England (BoE) an der Zinsfront Gewehr bei Fuß.

4. NORMA Group senkt Dividende

Der Verbindungstechnik-Spezialist NORMA Group senkt nach einem Gewinnrückgang die Dividende.

5. EVOTEC überzeugt beim Umsatz und patzt beim operativen Gewinn

EVOTEC hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz gesteigert und die eigene Prognose übertroffen, allerdings sank der operative Gewinn und landete etwas unterhalb der Unternehmensprognose.

6. RATIONAL übertrifft mit Umsatzprognose Expertenerwartung - Dividende steigt stärker als erwartet

Der Großküchenausstatter RATIONAL rechnet 2023 nach den außerordentlich hohen Wachstumsraten der beiden Vorjahre mit einer Rückkehr zu einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich.

7. Merck will in Darmstadt offenbar hunderte Jobs streichen

Beim Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern MerckKGaA nimmt der Abbau Hunderter Stellen am Stammsitz konkrete Züge an.

8. Uber-Rivale Lyft bekommt neuen Chef - Gründerduo zieht sich zurück

Beim US-Fahrdienstvermittler Lyft ziehen sich die Firmengründer Logan Green und John Zimmer aus der Geschäftsführung zurück.

9. EZB-Direktorin überzeugt: EZB-Bilanz sollte nur so groß wie nötig sein

Die Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nur so groß wie nötig sein.

10. Euro steigt wieder über 1,08 US-Dollar

Der Euro setzt seine jüngste Erholung fort und ist am Dienstagmorgen wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen.

