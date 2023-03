DAX vorbörslich höher -- Anleger in Asien unentschlossen -- EVOTEC verdient weniger -- RATIONAL hebt Dividende an -- NORMA.Aktionäre bekommen weniger ausgeschüttet -- Lyft bekommt neuen Chef

Die deutschen Anleger dürften sich auch am Dienstag erneut in Kauflaune zeigen.

Der DAX gewann am Vortag 1,14 Prozent auf 15.127,68 Punkte und legt auch am Dienstag vorbörslich zu. Auch der TecDAX ging 1,22 Prozent oberhalb der Nulllinie bei 3.261,54 Zählern aus der Sitzung.

Die Übernahme von Einlagen und Krediten der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank (SVB) durch die US-Bank First Citizens hatte bereits am Vortag für eine Marktberuhigung gesorgt und nicht auch die US-Börsen teilweise gestützt.

Die Anleger hierzulande dürften ihr Augenmerk auf die am Nachmittag anstehende Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , richten, die bei der Eröffnungsfeier des BIS Innovation Hub Eurosystem Centre auftreten wird. Darüber hinaus kommen aus den USA Zahlen zum Verbrauchervertrauen. Das Beben im US-Bankensektor wird zudem voraussichtlich weiterhin ein Thema sein: der Bankenausschuss des US-Senats wird zu seiner ersten Anhörung zur Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) zusammenkommen. Der DAX erhielt am Montag wieder Auftrieb - nicht zuletzt wegen der starken zweiten Handelshälfte an der Wall Street am Freitag. Besonders die Finanzwerte erholten sich am Montag wieder etwas, nachdem sie besonders stark unter den Turbulenzen in der vergangenen Woche rund um die Credit Suisse-Übernahme durch die UBS litten. Es wurde bekannt, dass die First Citizens Bank die krisengeplagte Silicon Valley Bank übernehmen wird. Hierzulande sorgten zudem die Quartalszahlen von Salzgitter für Interesse. Für gute Stimmung sorgte unterdessen auch der ifo-Geschäftsklimaindex, der besser als erwartet ausfiel.

Laut Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel könnte der DAX aber dennoch weiterhin eine hohe Volatilität aufweisen: "Schwelende Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise und der nun wieder unsicherer gewordenen Geldpolitik werden den deutschen Leitindex auch zu Wochenbeginn im Würgegriff halten", so der Experte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken