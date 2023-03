FTX-Influencer sollen über eine Milliarde US-Dollar Schadenersatz zahlen

• FTX-Geschädigte fordern Schadenersatz• Sammelklage gegen YouTuber wegen Betrugswerbung• Vergütungen nicht offengelegt

Anfang November 2022 war ans Licht gekommen, dass FTX heimlich Kundeneinlagen an das Schwesterunternehmen Alameda Research durchreichte. Verunsicherte FTX-Kunden zogen daraufhin Kapital in Milliardenhöhe ab, weshalb Sam Bankman-Fried (SBF), der Gründer von FTX und zu diesem Zeitpunkt auch noch CEO des Unternehmens, am 11. November in den USA einen Insolvenzantrag für FTX stellen musste. Bei Alameda handelt es sich um ein ebenfalls von SBF gegründetes und mittlerweile auch insolventes Handelshaus.

Geschädigte Investoren haben in diesem Zusammenhang bereits mehrere Prominente wie etwa Ex-NFL-Quarterback Tom Brady, Supermodel Gisele Bündchen und den Komiker Larry David wegen angeblicher Krypto-Betrugswerbung verklagt. Dem folgt nun eine neue Sammelklage gegen Influencer, die FTX vor seinem Zusammenbruch im November letzten Jahres unterstützt haben. Gefordert wird "mehr als 1.000.000.000 US-Dollar" Schadenersatz.

Den Beklagten - acht YouTubern, darunter der BitBoy Crypto-Schöpfer Ben Armstrong, außerdem die Agentur, die für die FTX-Werbung zuständig war, sowie deren Geschäftsführer - wird vorgeworfen, ihre Follower auf der Videoplattform zu Investitionen ermutigt und FTX als "sichere" Plattform dargestellt zu haben. Dafür seien sie von FTX bezahlt worden, hätten aber nicht offengelegt, dass sie dafür Vergütungen erhalten haben.

