Tesla-Chef Elon Musk schlägt statt Glühbirnen-Verbot eine Wärmepumpen-Pflicht vor

• Wie in der EU ist in den USA der Verkauf von Glühbirnen bald verboten• Elon Musk findet: das Verbot trägt nicht ausreichend zum Umweltschutz bei• Eine Wärmepumpen-Pflicht wäre laut Musk die klügere Maßnahme

Seit einigen Jahren dürfen in der EU keine klassischen Glühbirnen mehr verkauft werden - nun ziehen die USA nach: Ab Mitte des Jahres gilt ein Verbot für den Verkauf herkömmlicher Glühbirnen. Damit soll der Stromverbrauch der Haushalte verringert werden, denn die alten Glühbirnen wandeln einen großen Teil der Energie nicht in Licht, sondern Wärme um. Elon Musk hält nicht viel von der neuen Regelung.

Das erklärte er via Twitter unter dem Post eines anderen Users:

Incandescent bulbs are fine and will not destroy the environment. Mandate heat pumps instead of basic AC for heating/cooling. That will actually matter.