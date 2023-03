NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Das können Tesla-Fans laut Elon Musk vom neuen Modell erwarten

• Musk bekräftigt seine Äußerungen vom Tesla-Investorentag• Günstiges Tesla-Modell geplant• Fokus liegt auf autonomem Fahren

Technikkonferenz in San Francisco

Elon Musks Auftritt auf Morgan Stanleys Technology, Media and Telecom Conference war einer der Höhepunkte der viertägigen Veranstaltung: Gab es während der Konferenz stets bis zu acht Parallelredner, gab es im einstündigen Zeitfenster, in dem Elon Musk als CEO vom Kurznachrichtendienst Twitter zu Gast war, keine weiteren Redner. Einzig beim Auftritt von OpenAI-CEO Sam Altman war dies auch der Fall, das Unternehmen sorgte in den letzten Monaten mit dem Chatbot ChatGPT für Aufsehen. Ausweislich des Veranstaltungsplans war Musk in seiner Funktion als CEO von Twitter bei der Veranstaltung zu Gast, auf Nachfragen seines Interviewpartners ging er jedoch auch auf die Lage seines Elektrofahrzeugunternehmens Tesla ein.

Günstiges Fahrzeug in Aussicht

Bereits auf dem Investor Day am ersten März 2023 erklärte Musk, dass eine neue Fahrzeugplattform gefertigt werden soll, die deutliche Effizienzverbesserungen und damit verbundene Kostensenkungen bringen wird, Fahrzeuge der neuen Plattform sollen zunächst in einem neuen Werk in Mexiko gebaut werden. Wann sie in den Verkauf gehen werden, ist jedoch noch unbekannt. Musk zeigte sich in San Francisco wie bereits auf Teslas Investor Day zuversichtlich, dass ein neues Modell bald verfügbar ist und gab erste Details preis: Der Preis soll nur die Hälfte von dem eines Model 3 betragen. Neben dem günstigen Preis soll auch die Software des neuen Fahrzeugs wegweisend sein: Das Auto soll überwiegend im autonomen Modus betrieben werden. Im Zusammenhang mit Teslas teilautonomen Fahrfunktionen gab es zuletzt jedoch auch negative Schlagzeilen: Eine auf Schadensersatz gerichtete Sammelklage gegen Tesla wurde in San Francisco eingereicht. Aktionäre sahen sich von Tesla und Elon Musk aufgrund nicht eingehaltener Versprechungen bezüglich der autonomen Fahrfunktionen der Fahrzeuge getäuscht. Auch die US-amerikanische Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit wirft derzeit ein Auge auf Tesla, nachdem gemeldet wurde, dass sich Lenkräder während der Fahrt lösten.

