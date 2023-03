10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte fester in den Handel gehen. So wird der deutsche Leitindex vorbörslich höher taxiert.

2. Börsen in Fernost laufen in unterschiedliche Richtungen

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,46 Prozent fester bei 27.518,17 Punkten (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zwischenzeitlich um 0,86 Prozent auf 3.231,28 Zähler. Auch in Hongkong geht es abwärts, dort sinkt der Hang Seng stellenweise 0,64 Prozent auf 19.815,03 Einheiten.

3. Tesla stellt erstmals 5.000 Autos wöchentlich in Grünheide her

Der US-Elektroautobauer Tesla hat in Deutschland die Hälfte seines ersten Produktionsziels erreicht. Im Werk in Grünheide bei Berlin würden nun 5000 Autos pro Woche hergestellt, teilte Tesla am Samstagabend bei Twitter mit. Zur Nachricht

4. Schweizer Finanzbehörde will Credit Suisse-Management zur Rechenschaft ziehen

Eine Woche nach dem unter der Regie des Bundes zustande gekommenen Bankendeals zur Übernahme von Credit Suisse durch UBS ist die Aufarbeitung der Geschehnisse in vollem Gang. Die schweizerische Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat bereits eine erste Analyse in Auftrag gegeben. Die Bankenaufsicht Finma hofft auf schärfere Instrumente. Zur Nachricht

5. CFO Thomas sieht keine Gefahr von Bankenkrise für Siemens - Starkes Quartal erwartet

Siemenssieht sich CFO Ralf Thomas zufolge von den Turbulenzen im Bankensektor und dem Zusammengehen der Schweizer Banken Credit Suisse und UBSnur wenig betroffen. Zur Nachricht

6. Fraport: Kein Flugverkehr in Frankfurt wegen Warnstreiks

Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat am Montagmorgen auch den Betrieb am Frankfurter Flughafen weitgehend lahmgelegt. ie angekündigt gebe es keinen regulären Passagierbetrieb, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. "Die Lage ist ruhig." Zur Nachricht

7. Diskussionen um Uniper-Wasserkraftwerke in Bayern - Aiwanger fordert staatliche Kontrolle

Der Freistaat muss nach Ansicht von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wieder die Kontrolle über die Wasserkraftwerke an Isar, Lech, Donau und Main haben. "Wir müssen da den Fuß in die Tür kriegen", sagte der Freie-Wähler-Chef am Samstag am Rande eines Parteitags in Augsburg. Es müsse jetzt dem Bund klar signalisiert werden, dass Bayern Interesse an den Kraftwerken habe, die bisher im Besitz des Energieunternehmens Uniper waren. Zur Nachricht

8. Varta einigt sich mit Banken auf Umbaukonzept

Der zuletzt schwächelnde Batteriekonzern Varta hat sich mit den Banken und seinem Mehrheitseigner auf einen weitreichenden Umbau geeinigt. Dabei gehe es um eine Anpassung von Produktions- und Strukturkosten sowie um Investitionen in Wachstumsfelder wie Energiewende und E-Mobilität, teilte die im SDAX gelistete Gesellschaft am Freitagabend in Ellwangen mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise zeigen sich mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,27 auf 69,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 74,83 Dollar anzog.

10. Euro stabil

Der Euro kostete am Montagmorgen 1,0765 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com