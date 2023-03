DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Salzgitter rechnet mit Gewinnrückgang -- Tesla stellt über 5.000 Autos wöchentlich in Grünheide her -- Varta, Credit Suisse, Siemens im Fokus

Warnstreik legt Flugverkehr am Fraport still. Munich Re-Chef hält Vergleiche der derzeitigen Bankenkrise mit 2008 für unangebracht. EZB-Vizepräsident De Guindos sieht Kernteuerung als entscheidend für Inflationsentwicklung an. US-Demokratin Ocasio-Cortez ist gegen ein vollständiges Verbot von TikTok. Diskussionen um Uniper-Wasserkraftwerke in Bayern - Aiwanger fordert staatliche Kontrolle.

Werbung

Die deutsche Börse dürfte stärker in die Woche starten. Der DAX wird ebenso wie der TecDAX vorbörslich über der Nulllinie taxiert. Dabei dürfte der deutsche Leitindex auch die 15.000 Punkte-Marke wiedererobern. Der DAX erhält am Montag zumindest vorbörslich wieder Auftrieb - nicht zuletzt wegen der starken zweiten Handelshälfte an der Wall Street am Freitag. Besonders die Finanzwerte dürften sich am Montag damit wieder etwas erholen, nachdem sie besonders stark unter den Turbulenzen in der vergangenen Woche rund um die Credit Suisse-Übernahme durch die UBS litten. Laut Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel könnte der DAX aber dennoch weiterhin eine hohe Volatilität aufweisen: "Schwelende Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise und der nun wieder unsicherer gewordenen Geldpolitik werden den deutschen Leitindex auch zu Wochenbeginn im Würgegriff halten", so der Experte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden vorbörslich auf grünem Terrain beobachtet. Der EURO STOXX 50 dürfte damit zumindest einen Teil der heftigen Verluste vom Freitag wieder wettmachen. Die europäischen Anleger schöpfen Hoffnung, dass die Turbulenzen im Bankensektor auf einige wenige US-Regionalbanken und die Credit Suisse beschränkt bleiben und keine neue Finanzkrise à la 2008 erwächst. Dennoch warnen zahlreiche Ökonomen, dass es für eine Entwarnung an der Bankenfront noch deutlich zu früh sei, zu unübersichtlich sei die Informationslage. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Märkte überschritten im späten Freitagshandel noch knapp die Nulllinie. Der Dow Jones ging ebenso wie der NASDAQ Composite etwas tiefer in die Sitzung. Zunächst verblieben beide Indizes im Minus, doch in den späten Handelsstunden tasteten sie sich an die Nulllinie heran. Letztlich schlossen sie knapp in der Gewinnzone: Der Dow Jones verzeichnete letztlich ein Plus von 0,41 Prozent auf 32.237,53 Zähler, der NASDAQ Composite verabschiedete sich bei 11.823,96 Punkten (plus 0,31 Prozent) ins Wochenende. Die US-Börsen konnten ihre frühen Verluste damit wettmachen und gingen sogar noch fester aus der Sitzung. Dennoch: Weiterhin bereiten neue Spekulationen über eine mögliche Bankenkrise in Europa große Sorgen. Der europäische Bankensektor rutschte ab und es war von allgemeiner Verunsicherung im Sektor die Rede. Die UBS und die Credit Suisse (CS) gehören außerdem zu einer Gruppe von Banken, gegen die durch das US-Justizministerium wegen möglicher Umgehung von Sanktionen gegen Russland ermittelt wird. Diese Verunsicherungen sind auch auf dem US-Aktienmarkt spürbar, der mit den entsprechenden Schlagzeilen aus Europa nachgibt. Aktuelle Daten zeigten derweil, dass US-Banken ihre Notkredite bei der Fed leicht verkleinert haben. Dennoch bleibt der scheinbar fragile Bankensektor das vorherrschende Thema, vor allem mit Hinblick auf die steigenden Leitzinsen der großen Zentralbanken weltweit. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken