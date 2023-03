Capriole-CEO sieht Bitcoin in einem Bump & Run-Modell: Erreicht die Kryptowährung bald 100.000 US-Dollar?

• Lead-in, Bump & Run - Preisbewegung von Bitcoin• Ziel: Bitcoin bei 100.000 US-Dollar bis Mitte 2024• Nicht als Investitionsplan heranzuziehen

Charles Edwards, CEO der Investmentfirma Capriole, bezeichnet in einem Twitter-Post die Bitcoin-Preisbewegung im Jahr 2023 als perfekte Bump & Run-Umkehr. Er sieht das Ziel der Kryptowährung bei über 100.000 US-Dollar.

Die Bump & Run-Umkehrformation wurde ursprünglich von Thomas Bulkowski in seinem Handbuch "Encyclopedia of Chart Patterns" beschrieben. Sie ist als Änderungsstil zu verstehen und entwickelt sich, wenn der Kurs durch zu viele Spekulationen zu schnell nach unten abdriftet. Drei Phasen kennzeichnen das Modell: Lead-in, Bump und Run nach oben.

Die Lead-in-Phase mit fallenden Optimalwerten habe sich laut Edwards in der Bitcoin-Preisentwicklung von November 2021 bis Mai 2022 gezeigt. Danach sei es in die Bump-Phase gegangen. Diese beginnt mit einem plötzlichen Rückgang, welcher sich ab Juni 2022 entwickelte. Seit Januar 2023 erlebt die größte Kryptowährung einen steigenden Trend nach oben, woraus sich die anschließende Run-Phase bilden könnte.

Der CEO äußert in seinem Tweet ein Bitcoin-Ziel von über 100.000 US-Dollar, welches Mitte 2024 erreicht werden könnte. Trotz seiner Überzeugung schreibt er in einem anschließenden Kommentar, sich nicht von dem Chartmuster blenden zu lassen.

Textbook perfect Bitcoin "Bump & Run Reversal" bottom is back and the target is over $100,000. pic.twitter.com/w1dvI2r57Q