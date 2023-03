Vorwurf aus der Krypto-Community: Wurde der Shibarium-Code kopiert? SHIBA INU-Kurs unter Druck

• Shibarium Netzwerk: Early Beta Test ging am 11. März an den Start• Community-Mitglieder werfen Shibarium vor, das Rinia Testnet kopiert zu haben• SHIBA-Kurs verlor inmitten des Dramas zeitweise bis zu zehn Prozent

Shibarium Netzwerk

Das Shibarium ist eine dezentrale Plattform, die auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist. Die Plattform soll es Benutzern ermöglichen, ihre eigenen dezentralen Anwendungen zu erstellen und diese auf der Plattform zu hosten. Diese sogenannten DAPPs können dann auf SHIBA INUs Blockchain-Technologie aufbauen und somit die Skalierbarkeit und Effizienz verbessern, wie BeInCrypto erklärt.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel via CFD handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am 11. März 2023 veröffentlichte das ShibaInu Ecosystem einen Beitrag, bei dem angekündigt wurde, dass noch am selbigen Tag der EARLY Beta Test des Shibarium Netzwerks, das den Namen "PUPPYNET" erhalten hat, an den Start geht. "Wie wir schon oft erwähnt haben, ist Shibarium eine Layer-2-Blockchain, die es jedem ermöglicht, DAPPs zu bauen, in IRL-Unternehmen zu integrieren und Projekte damit zu betreiben. Es ist kostengünstig, verbrennt SHIBA INUs im Prozess und wird im Laufe des Betatests in den nächsten Monaten angepasst," heißt es in der Ankündigung weiter. Die verbrannten SHIBA INUs ("SHIB-Burns") hängen von den Transaktionen in dem Netzwerk ab. Um den Überblick zu behalten, wird eine Tabelle für verbrannte SHIBA INUs auf dem Verbrennungsportal geführt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Token auf PUPPYNET nicht echt sind. Man solle also keine echten SHIBA INUs für diese Token ausgeben, egal wie sehr man sie auch anpreisen mag.

Ist das Shibarium eine Kopie?

Nur einige Tage nach dem Start des Early Beta Tests des Shibarium Netzwerkes steht der Vorwurf im Raum, dass es sich bei Shibarium nur um eine Kopie des bereits zuvor existierenden Rinia Testnets handelt. Die anfängliche Euphorie rund um das neue Netzwerk wurde damit jäh unterbrochen. Ein Hinweis darauf soll Kritikern zufolge die Chain-ID sein, deren Abänderung man vergessen habe.

HOLY SHIT. Serious escalation in official $SHIB discord.



Shibereum is a ripped chain from Rinia, they forgot to change chain ID.



Mod tells us about manipulation and silencing. $bone $shib $leash## pic.twitter.com/Lw8IDidDqA - Rancune (@Rancune_eth) March 16, 2023

"HEILIGE SCHEISSE. Ernsthafte Eskalation im offiziellen $SHIB-Discord. Shibereum ist eine geklaute Chain von Rinia, sie haben vergessen die Chain ID zu ändern. Mod klärt uns über Manipulation und Silencing auf," heißt es in einem der Tweets, der außerdem Screenshots aus dem Discord-Kanal enthält. Hierbei handelt es sich unter anderem um Nachrichten eines hochrangigen Community-Mitglieds, der erklärt: "Die Chain ID ist das Einfachste, worauf jeder Blockchain-Entwickler als erstes achtet, wenn er eine Blockchain einsetzt. Eine ID zu verwenden, die bereits existiert, ist einfach inkompetent, da deine Kette nicht richtig funktionieren würde und jeder, der versucht, mit deiner Kette zu interagieren, stattdessen mit der anderen Kette interagieren würde," schreibt Community-Mitglied Steve. "Warum sieht es so aus, als ob Shibarium testnet die Rinia testnet-genesis Datei genommen hat. Er hat den Namen von renia geändert. Aber dabei vergessen, die Ketten-ID zu ändern."

Jedoch erhoben sich auch Stimmen von anderen Community-Mitgliedern sowie von Entwicklern, die das Netzwerk wohl nicht so schnell als Kopie abtun wollen. Der Discord-Nutzer "Justinlime" erklärte gegenüber Coindesk: "Selbst wenn ein Teil des Codes in der Beta verwendet wurde, bedeutet das nicht, dass alles davon verwendet wurde. Für mich ist es sehr zweifelhaft, dass es sich um einen direkten Fork handelt, an dem nichts geändert wurde. Forking und das Aufbauen auf bereits etablierter Software ist die zentrale Grundlage dessen, wofür FOSS (freie und quelloffene Software) steht."

So reagierte der SHIBA INU Inu-Kurs auf das Code-Drama

Der SHIBA INU-Kurs wurde inmitten des ganzen Code-Dramas ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ganze zehn Prozent verlor der Kurs innerhalb von nur 24 Stunden. CoinConcierge erklärt, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass das Vertrauen der Gemeinschaft in das Shibarium-Upgrade ins Wanken gerät. Sollte sich das Shibarium-Drama weiter fortsetzen, könne man davon ausgehen, dass Investoren und Trader die Hoffnung verlieren, dass das Netzwerk-Upgrade Gewinne bringen würde - und sie daher auf dem Markt abstoßen. "In der Zwischenzeit sollten die Bullen die Marke von 0,00001018 US-Dollar weiter verteidigen, um weitere Abwärtsbewegungen in naher Zukunft zu verhindern," erklärt CoinConcierge weiter. Das jüngste Drama könnte jedoch das Vertrauen der Anleger in die bevorstehende Netzwerkaufrüstung beeinträchtigen. Ist keine Besserung der Lage in Sicht, sei damit zu rechnen, das SHIBA INU die Marke von 0,00000927 US-Dollar erreicht, was den Bären die Chance geben könnte, den Kurs noch tiefer zu drücken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com, Vladyslav Severyn / Shutterstock.com