Frankfurter Börse wartet auf Impulse: DAX unentschlossen - pendelt um 16.000er-Marke

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 15.998,10 Punkten in den Handel ein. Aktuell geht es 0,08 Prozent auf 16.005,11 Zähler nach oben.

China-Daten belasten

Der DAX trotze weiterhin allen Widrigkeiten und verteidige tapfer seinen Jahresgewinn von rund 15 Prozent, bemerkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Noch sähen wohl die wenigsten Anleger Gründe für Gewinnmitnahmen. "Offenbar überwiegt bei den meisten der Glaube oder zumindest die Hoffnung, dass es nach dem aktuellen Seitwärtslaufen schon bald weiter nach oben geht." Der Weg aufwärts sei aber wegen der schwachen Konjunkturdaten in den großen Volkswirtschaften steinig.

Die unerwartet schwachen chinesischen Exporte zeigten einmal mehr, wie sehr die Weltwirtschaft aktuell schwächelt; die globalen Handelsvolumina seien so niedrig wie lange nicht, betonte Altmann. Im Mai sackten Chinas Ausfuhren um 7,5 Prozent ab, während sie im Vormonat noch um 8,5 Prozent gestiegen waren. Das überraschend deutliche Nachlassen des Außenhandels weckt neue Sorgen über die erhoffte konjunkturelle Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft.

Ruhige Datenlage - Impulse fehlen

In dieser Woche stehen nach Einschätzung von Experten keine wichtigen Daten mehr an. Die Investoren würden sich daher vor Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten am kommenden Dienstag und die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in einer Woche zurückhalten.

