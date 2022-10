Freundlicher Handel an Frankfurter Börse: DAX überspringt 13.000-Punkte-Marke

Der DAX stieg mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 12.868,77 Punkten in die neue Woche ein. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 2,27 Prozent auf 13.020,39 Zähler.

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach den Gewinnen aus der vergangenen Woche weiter nach oben gegangen. Der DAX erklomm ein neues Hoch seit Mitte September und stieg über die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke. Auftrieb kam von der ungebrochen guten Stimmung an den US-Börsen, denn zum Handelsstart an der Wall Street werden weitere Gewinne erwartet. Zudem sorgte der kräftig gefallene Gaspreis hierzulandee für Erleichterung.

Zinsen und Gaspreis im Fokus

"Bevor die Berichtssaison in den kommenden Tagen an Fahrt gewinnt und die Leitzinsentscheidung der EZB ansteht, ist die Grundstimmung am deutschen Aktienmarkt gut", kommentierte Experte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Positiv wirkten hierzulande vor allem die wieder etwas rückläufigen Renditen am Anleihemarkt zusammen mit tieferen Gaspreisen. "Hinzu kommt eine Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Chancen für Frieden in der Ukraine sieht."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag