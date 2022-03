Leichte Hoffnung im Ukraine-Krieg: DAX mit weiterem Erholungsversuch

Der DAX stieg mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 13.827,22 Punkten in den Montagshandel ein. Auch im weiteren Verlauf geht es nach oben: Derzeit gewinnt das Börsenbarometer 2,03 Prozent auf 13.905,41 Zähler.

Vorsichtige Hoffnung auf mögliche Fortschritte in der Ukraine-Krise treiben die jüngste Erholung des deutschen Aktienmarktes am Montag weiter an. Ein wenig Hoffnung macht, dass Unterhändler der Ukraine und Russlands in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäußert. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss am Sonntag ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht aus.

Allerdings bleiben durchaus viele Börsianer weiter zögerlich. Zwar hätten sich über das Wochenende die Berichte über Fortschritte in den Verhandlungen der beiden Kriegsparteien hartnäckig gehalten, merkte der technische Analyst Marcel Mußler, Herausgeber der Mußler-Briefe an. Andererseits gingen die Angriffe Russlands weiter, und die Einschläge seien der Nato-Grenze jetzt schon "bedenklich nahe" gekommen.

Dass die Unsicherheit für die Welt und die Aktienmärkte bei weitem nicht vorüber ist, zeigen auch die klaren Verluste an den chinesischen Börsen am Montagmorgen. Dort hätten die jüngsten Drohungen der USA in Richtung China mit Vergeltung für den Fall einer Unterstützung Russlands bereits ausgereicht, um die nächste Verkaufswelle in Hongkong auszulösen, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

In der vergangenen Woche hatte sich der DAX letztendlich um fast 10 Prozent vom Wochentief erholt, nachdem er zu Wochenbeginn infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine unter die Marke von 12.500 Punkten abgesackt war. So waren wegen der Sanktionen des Westens gegen Russlands die Preise für viele Rohstoffe, insbesondere Öl, nach oben geschossen. Das dürfte mittelfristig die ohnehin schon hohe Inflation weiter antreiben, was die Notenbanken noch weiter unter Druck setzen dürfte mit Blick auf Zinserhöhungen. Gleichzeitig droht aber ein Wirtschaftsdämpfer durch hohe Rohstoffpreise und Probleme in den Lieferketten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag