Nach US-Inflationsdaten: DAX gibt alle Gewinne an Frankfurter Börse wieder ab

Der DAX gab zum Handelsstart am Freitag 0,47 Prozent auf 12.114,23 Punkte nach. Zwischenzeitlich konnte das Börsenbarometer kräftig zulegen, nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise geht es jedoch wieder auf rotes Terrain. Aktuell gibt der DAX 1,29 Prozent auf 12.014,90 Zähler nach.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets sprach indes von einem "Ritt auf der Rasierklinge". Bereits am Mittwoch hatten die Erzeugerpreise aus den USA einen Erholungsversuch des DAX durchkreuzt. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll von der September-Sitzung der US-Notenbank Fed hatte zudem deutlich gemacht, dass die Währungshüter keine größere Neigung zeigen, in der Bekämpfung der hohen Inflation durch weitere Leitzinsanhebungen nachzulassen.

Jumbo-Zinsschritt der Fed in Sicht?

Die US-Verbraucherpreise steigen im September im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent. Experten waren im Vorfeld von einem Anstieg von 8,1 Prozent ausgegangen. Noch im August lag der Wert bei 8,3 Prozent. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank einen weiteren Jumbo-Zinsschritt vollziehen wird.

