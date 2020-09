Sattes Wochenplus: DAX geht behauptet aus dem Freitagshandel

Der DAX stieg mit einem leichten Abschlag in den Handel ein und blieb lange Strecken nahe der Nulllinie im Minus. Letztlich schloss der DAX nach einem späten Ausflug über die Nulllinie um 0,05 Prozent schwächer bei 13.202,84 Punkten.

Der deutsche Leitindex zeigte sich so nur wenig beeindruckt davon, dass die Kurse am Vorabend in New York einmal mehr vor allem im Technologiesektor unter Druck geraten waren.

Im Wochenverlauf erreichte der DAX ein deutliches Wochenplus von 2,8 Prozent. Er schlug sich damit in den vergangenen Tagen besser als die US-Börsen, die nach einer teilweisen Rekordrally zuletzt an vier von fünf Tagen abgerutscht waren. Der DAX behält auf dem aktuellen Niveau sein Coronakrisen-Hoch aus der Vorwoche von 13.460 Zählern in Griffweite.

Euro als Bremsklotz

Eine bremsende Wirkung hatte am Freitag der steigende Euro, der am Vortag schon beim Zinsentscheid der EZB im Mittelpunkt der Debatte gestanden hatte. Am Freitag warnte der Chefökonom der EZB vor den Folgen eines starken Euro für Wachstum und Inflation. Den Unternehmen kann seine Stärke tendenziell die Exporte verteuern.

Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets blickt nun weiter gespannt nach New York und dort vor allem auf die wackeligen Technologiewerte. "Es dürfte in den kommenden Stunden zu einem finalen Showdown zwischen Bullen und Bären kommen", so der Experte. Sein Kollege Emmanuel Cau von Barclays Research spricht bei der bisherigen Korrektur weiter von einem "gesunden Rückschlag" nach starkem Lauf im Sommer.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com