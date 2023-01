Woche der Zinsentscheide: DAX notiert an Frankfurter Börse im Minus - zeitweise unter 15.000er-Marke

Am Montag verlor der DAX in Frankfurt zunächst 0,53 Prozent auf 15.070,30 Punkte. Zeitweise fiel das Börsenbarometer unter die psychologisch wichtige 15.000er-Marke. Aktuell beträgt der Abschlag 0,59 Prozent auf 15.060,86 Zähler.

Am Freitag hatte er 0,1 Prozent höher bei 15.150 Einheiten geschlossen. Seit Jahresbeginn liegt der deutsche Leitindex mit 8,8 Prozent im Plus.

Am US-Aktienmarkt war es zuletzt per saldo zwar aufwärts gegangen - vor allem für die Technologiewerte. Ein Rückschlag im späten Handel führte die Indizes aber etwa wieder auf das Niveau vom europäischen Handelsschluss.

Zinssitzungen der Zentral- und Notenbanken im Blick

Neben weiteren Geschäftszahlen der Unternehmen steht in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB).

Deutsches BIP gesunken

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 entgegen den Erwartungen etwas geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation auf Quartalssicht und eine Jahreswachstumsrate von 1,3 Prozent prognostiziert. Bei der Berechnung des BIPs für das Jahr 2022 hatte Destatis eine Stagnation der Wirtschaftsleistung im Schlussquartal unterstellt.

